Est-ce que vous utilisez le paiement sans contact sur votre smartphone ?

Alors que les initiatives se multiplient autour du paiement sans contact sur smartphone, grâce aux puces NFC, est-ce que cette fonctionnalité est vraiment utilisée au quotidien ? C'est ce qu'on cherche à savoir dans notre sondage de la semaine.

Depuis quelques années les initiatives en matière de paiement sans contact se sont multipliées sur smartphone. Avec Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, les consommateurs ont désormais le choix entre plusieurs solutions, quel que soit leur smartphone. Si le nombre de banques compatibles peut être limité, on notera par ailleurs que certaines banques françaises se sont alliées autour du système Paylib.

Sur le papier, il n’y a donc que peu de freins à l’adoption du paiement sans contact sur smartphones. Néanmoins, Apple semble avoir opéré une marche arrière ces derniers mois… en proposant une carte bancaire. Une stratégie qui devrait également être reprise par Samsung et par Google. De leur côté, les banques continuent bien évidemment à proposer des cartes physiques qui profitent elles aussi du paiement sans contact.

Le paiement sans contact, c’est tous les jours ou à la Saint-Glinglin ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions vous interroger sur votre propre utilisation du paiement sans contact sur smartphone. Est-ce une fonctionnalité que vous utilisez et si oui, à quelle fréquence ?

Oui, tous les jours

Oui, toutes les semaines

Oui, tous les mois

Non, jamais ou quasiment jamais

Comme toujours, n’hésitez pas à développer dans les commentaires votre utilisation de la fonctionnalité et les éventuelles limites auxquelles vous pourriez être confronté, qu’il s’agisse des terminaux de paiement, des plafonds du sans contact, des banques ou des services qui pourraient manquer. Ou tout simplement une habitude trop installée chez vous d’utiliser la carte et son système a priori plus sécurisé.