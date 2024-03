Google Messages commence son évolution avec Gemini, mais la France attendra

Gemini, le ChatGPT de Google, n'a jamais été aussi proche d'être déployé pour tout le monde. Il entre actuellement sur la bêta de Google Messages à destination de certains utilisateurs. De quoi le lancer officiellement pour la Google I/O en mai prochain. Pourtant, tout porte à croire que Gemini dans l'application SMS de Google n'arrivera pas tout de suite chez nous.

Et si Google tentait de déployer Gemini sur Google Messages (mais pas que) lors de la Google I/O 2024 ? Pour rappel, il s’agit de sa grande conférence annuelle qui aura lieu le 14 mai prochain. En attendant, il faut bien tester, notamment auprès de réels utilisateurs. C’est pourquoi la bêta de Google Messages intègre dorénavant Gemini (qui pour rappel, remplace Bard), qui peut être testé. Pourtant, la fonctionnalité n’est pas disponible en France.

Gemini au bout des doigts, tout le temps

C’est 9to5Google qui relaie l’arrivée en bêta de Gemini sur Google Messages. Tout les testeurs n’y ont cependant pas encore accès, puisqu’il faut répondre à un certain nombre de critères :

Avoir le RCS activé ;

Avoir un compte Google personnel et être âgé de plus de 18 ans ;

Le smartphone doit être configuré en anglais (le français est disponible au Canada) ;

Être dans l’un des 165 pays où Gemini est disponible ;

Être équipé de l’un de ces smartphones : Pixel 6 ou plus récent, Pixel Fold, Samsung Galaxy S22 ou plus récent, l’un des Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold.

Derrière cela, il y a Gemini Pro (1.0), à savoir la version intermédiaire du LLM, le modèle de langage derrière le chatbot de Google. Cette version est toutefois optimisée par rapport à la version web de Gemini, pour offrir des réponses plus concises. Cependant, Gemini peut prendre en charge plusieurs applications de Google : Gmail, Drive, Docs, Maps, YouTube, Flights ou encore Hôtels.

Pour les utilisateurs y ayant accès, une invitation s’affiche les invitant à entrer en contact avec Gemini. Google Messages affiche ensuite quelques instructions pour présenter les fonctionnalités et l’interface. En parlant de l’interface, elle ne change pas par rapport à vos autres discussions, seulement l’absence des messages vocaux. On peut toutefois envoyer des réactions pour indiquer à Gemini si l’on est satisfait ou non de sa réponse (pouce vers le haut ou vers le bas).

Si les conversations sont sur RCS, cela ne signifie pas qu’elles sont chiffrées de bout en bout. L’interface permet de changer quelques éléments, comme la couleur des bulles. Toutes les fonctionnalités de Google Messages ne sont pas disponibles : par exemple, il n’est pas possible de discuter avec Gemini depuis la version navigateur.

Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid

Ce qui peut dérouter au premier abord, c’est tout simplement de ne pas savoir quoi demander à Gemini : c’est d’ailleurs l’un des grands problèmes de Google Assistant et plus généralement des assistants vocaux. Pour cela, Google présente quelques cas d’usage de son chatbot dans Google Messages : « Je n’ai pas contacté mon ami depuis un moment. Aide-moi à rédiger un court message pour prendre de ses nouvelles et reprendre contact. » ; « Suggère-moi un menu à 3 plats qui soit impressionnant, mais gérable pour un cuisinier novice. Restriction alimentaire : végétarien. » ou encore « Je me rends à un événement social où je ne connais pratiquement personne. Propose quelques sujets de conversation intéressants. ». Comme on s’y attendait, Gemini sur Messages va vous aider à rédiger vos SMS. Il est également possible de générer des images en le demandant à cet agent conversationnel.

Le ChatGPT de Google sera-t-il disponible en France sur Google Messages ?

Avec un lancement de la bêta de Gemini sur Google Messages à la fin du mois de mars, on peut penser que Google prépare le terrain pour son prochain moment fort. Il s’agit de la Google I/O, sa grande conférence à destination du grand public, mais aussi des développeurs. On s’attend évidemment à beaucoup d’annonces autour de Gemini, et plus globalement autour de l’intelligence artificielle. Ce serait le moment parfait pour déployer dans le monde entier Gemini dans son application de SMS/MMS. Seulement voilà, une chose inquiète : quid de la France et de l’Union européenne ?

La liste des pays dans lesquels la bêta est disponible, il en manque un certain nombre : et pour cause, aucun pays membre de l’Union européenne n’y est présent. En réalité, à cause du Digital Markets Act et peut-être bientôt de l’AI Act, Google est surveillé de près par la Commission européenne. Il semblerait que l’entreprise veuille prendre toutes les précautions nécessaires avant de déployer Gemini sur le Vieux Continent. Ce n’est pas la première fois que l’on observe ce phénomène : d’autres outils d’IA ne sont pas disponibles en France. C’est par exemple le cas d’Imagine with Meta AI, le générateur d’images en expérimentation de Meta.