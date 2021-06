Google Stadia a dévoilé la liste des jeux à ajouter gratuitement à sa bibliothèque. Parmi les titres proposés, on trouve Terraria. Un geste qui fera sourire car le jeu fut un temps banni par Google.

La moisson de jeux continue pour les abonnés à Google Stadia Pro. Pour aborder les vacances, la récolte est un peu moins étincelante en juillet, mais elle a le mérite de proposer des titres moins grand public à découvrir et à ajouter gratuitement à sa bibliothèque (ou à découvrir avec le mois gratuit d’essai à Stadia Pro).

À commencer par Moonlighter, un jeu dans lequel vous incarnez Will, un marchand de la ville de Rynoka le jour, aventurier-combattant la nuit venue. Vous devrez alors chasser les monstres et amasser du butin pour améliorer vos équipements avant de rouvrir votre boutique et faire vos ventes au petit matin. Un jeu RPG délicieusement rétro avec quelques éléments rogue-lite.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Terraria, le retour de l’ancien banni

Et Stadia a ajouté ce mois-ci Terraria, un jeu qui a déjà connu un certain succès, mais qui avait surtout connu quelques déboires avec Google. La firme avait tout simplement banni le jeu pour des problèmes de non-respect des conditions d’utilisation sur YouTube.

Pour aller plus loin

Google Stadia : comment jouer avec votre smartphone Android via Chrome

Le bras de fer avait commencé après un bannissement du compte Google de Re-Logic, la société d’Andrew Spinks, le concepteur du jeu. Tous les accès à ses comptes entreprise, Gmail, Google Play et autres avaient alors été coupés. En représailles, ce dernier avait annoncé l’annulation de la version Stadia de son jeu de plateforme.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Tout est bien qui finit bien entre Google et Terrarria, le jeu sorti en 2011 et vendu à plus de 35 millions d’unités sur PC, consoles et appareils mobiles. Rien que l’an dernier, le jeu avait connu un regain d’intérêt pour son style atypique avec 5 millions de jeux qui avaient trouvé preneur.

Les jeux Google Stadia Pro offerts en juillet 2021

Les jeux sont disponibles gratuitement à compter du 1er juillet pour les abonnés à Stadia Pro :

Moonlighter

Street Power Football

Terraria

The Darkside Detective

Vous avez en revanche jusqu’au 30 juin pour récupérer les jeux suivants : Steamworld Dig , Ary & Secret of Seasons , SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom , PIKUNIKU et Resident Evil 7: biohazard

Autre info : si vous aviez récupéré Get Packed ou détenez le jeu, vous pourrez profiter gratuitement de la mise à jour Fully Loaded qui arrive le 29 juillet.