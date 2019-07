Google se veut rassurant concernant son service de cloud gaming. Les joueurs de Stadia ne perdront jamais l’accès à leurs jeux, même si ces derniers ne sont plus disponibles à la vente dans le catalogue du service.

En juin, Google a dévoilé Stadia, son drôle de service de cloud gaming. Gratuit ou payant suivant la qualité que vous souhaitez avoir, le service repose sur un catalogue de jeu qu’il est nécessaire de payer individuellement par ailleurs, à un prix similaire à celui des jeux PS4 et Xbox One.

Ce système soulève néanmoins quelques questions auprès des futurs clients et Phil Harrison, le vice-président de Google chargé du projet, a souhaité apaiser les doutes. Dans une interview accordée à IGN, il précise qu’il est possible que des jeux disparaissent du catalogue, « le développeur ou l’éditeur n’ayant plus le droit de le vendre à de nouveaux joueurs ». Et d’ajouter que « cela signifie que le jeu ne sera plus disponible pour les nouveaux joueurs, mais qu’il continuera d’être disponible pour les joueurs existants ».

Voilà qui devrait donc rassurer les futurs clients qui ont précommandé le pack Founder’s Edition. Même les tout premiers jeux achetés lors des premiers jours du service resteront disponibles ad vitam aeternam dans le catalogue des joueurs. Une question reste néanmoins en suspens : qu’adviendra-t-il de l’argent investi dans ces jeux si Google décide dans quelques années de mettre un terme à Stadia comme cela a déjà été le cas de nombreux services de la firme de Mountain View (R.I.P. Allo, Reader, Wave, Google+…).

Rappelons que certains éditeurs pourront proposer des abonnements au sein de l’abonnement de Google Stadia. Ubisoft par exemple a déjà annoncé Uplay+. C’est certainement le meilleur moyen de pouvoir récupérer ses jeux sur différentes plateformes par la suite.