L’application de la semaine : mon jeu PC favori est enfin disponible sur smartphones

Cette semaine, Riot a enfin lancé Teamfight Tactics sur mobile. Un jeu au tour par tour où la stratégie a toute sa place et qui vous fera oublier les jeux de carte à la papa.

Je n’ai jamais joué à League of Legends. Pendant des années, je suis passé à côté de la licence de Riot. Pourtant, en juillet dernier, j’ai vu un exode important des principaux streamers que je suivais vers l’un des derniers jeux du développeur américain. Si je vous dis qu’il s’agissait essentiellement de joueurs de Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard, vous pourriez penser qu’ils se sont lancés sur le concurrent édité par Riot, Legends of Runeterra. Mais non.

En fait, tous se sont lancés sur Teamfight Tactics, le jeu de bataille automatique tiré de l’univers de League of Legends. Un style de jeu dont j’avais déjà entendu parler avec Autochess puis Dota Underlords, mais sur lequel je ne m’étais jamais penché. Du moins jusqu’à ce que je m’y essaie à mon tour. Et j’ai rapidement compris pourquoi Teamfight Tactics — ou TFT pour les intimes — a su attirer les joueurs de Hearthstone. Le jeu repose sur les mêmes mécaniques tactiques et de tour par tour, tout en apportant un véritable vent de fraicheur.

En fait, vous ne jouez pas dans Teamfight Tactics. Ou plutôt, vous ne combattez pas. Votre rôle consiste simplement à composer la meilleure équipe de combattants possible en fonction des capacités de chacun ou des synergies. Avoir deux personnages de type bagarreur dans l’équipe permettra ainsi d’augmenter leurs points de vie. Vous pouvez également récupérer trois fois le même personnage pour le faire passer au niveau 2, ce qui lui permettra d’avoir plus de santé et d’augmenter ses dégâts. Enfin, comme dans League of Legends, des objets permettront de tirer profit au maximum des capacités de vos combattants.

Une fois votre équipe assemblée, vos combattants placés sur le terrain, les combats se passent automatiquement face à l’équipe d’un autre joueur. Parce que oui, TFT est un jeu multijoueur dans lequel vous allez affronter sept adversaires. Vous démarrez à cent points de vie et chaque fois que vous perdez une bataille, vous allez en perdre. Vous avez saisi le principe, l’idée est d’être le dernier en jeu à la fin de la partie.

Au total, une partie complète dure entre 30 et 40 minutes. Autant vous dire que depuis le lancement du jeu en juillet dernier, j’y ai déjà passé plus de 150 heures réparties entre mes pauses déjeuner, mes soirées et mes nuits.

Teamfight Tactics est disponible sur Android et iOS

Et cette semaine, après des mois d’attente, Riot a finalement lancé Teamfight Tactics sur mobile. Disponible sur Android et iOS, le jeu y reprend exactement les mêmes mécaniques que la version PC. Il faut dire que dans les parties vous serez amenés à faire face à des joueurs sur ordinateurs. Mais aucun risque quant aux contrôles, le jeu étant un simple jeu de stratégie en tour par tour, vous ne serez pas désavantagé à jouer au tactile. Mieux, la version mobile vous permet de découvrir les mécaniques de jeu grâce à un tutoriel rapide et bien pensé.

Un lancement mobile qui tombe à pic alors que Teamfight Tactics vient également de lancer cette semaine sa troisième saison, baptisée Galaxies. Tous les quatre mois, Riot change complètement son jeu en modifiant la liste des personnages disponibles ainsi que leurs capacités, en supprimant certaines synergies pour en ajouter d’autres et en ajoutant des règles spécifiques quant aux objets ou aux terrains de batailles. Et le tout gratuitement. Certes, il est possible de payer dans TFT, pour obtenir de nouveaux avatars ou des terrains de jeu personnalisés, mais le jeu en lui-même est complètement gratuit.

Autant dire que pour un joueur comme moi, habitué de Hearthstone, de son modèle économique nécessitant d’acheter des cartes et de sa méta immuable avec toujours les mêmes decks qui dominent largement les autres, c’est un vent de fraicheur dans l’univers des jeux de stratégie. Depuis juillet, j’ai lâché complètement Hearthstone et, depuis cette semaine, je sens que je vais beaucoup moins avoir besoin d’allumer mon PC pour jouer.