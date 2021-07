Le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est moins cher grâce à un code promo

Si vous passez régulièrement par votre smartphone pour immortaliser des moments via des vidéos et des photographies, un stabilisateur ergonomique, performant et simple d'utilisation est une bonne solution pour améliorer les rendus. Rakuten propose aujourd'hui le modèle DJI Osmo Mobile 3 à seulement 72,99 euros grâce à un code promo.

Le stabilisateur pour smartphones DJI Osmo Mobile 3 fait partie des meilleures références du marché. Un nouveau modèle est actuellement disponible et rajoute quelques améliorations, comme l’adhérence magnétique, mais l’ancien est aujourd’hui une solution bien plus abordable grâce à ce code promo.

Les points clés du DJI Osmo Mobile 3

Un design compact et pliable

Plus de facilité à utiliser à une main

De nombreuses fonctionnalités automatiques

Au lieu de 109 euros habituellement, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est désormais disponible au prix de 72,99 euros sur Rakuten via le vendeur Boulanger en utilisant le code « RAKUTEN7 » avant de procéder au paiement.

Un stabilisateur qui se plie à vos exigences

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur à trois axes qui élimine les vibrations et donnera des photos nettes. Contrairement à son prédécesseur, le DJI Osmo Mobile 3 a la particularité de se plier pour faciliter le rangement et le transport. Avec ses 405 grammes, il peut être aisément emporté partout avec son format portable et léger. De plus, il s’utilise facilement d’une main avec de nombreux boutons faciles d’accès et s’adapte parfaitement dans la paume de votre main.

Par ailleurs, le design a été repensé par rapport au modèle précédent. Désormais, le port de recharge et les ports audio du téléphone sont mieux accessibles afin d’utiliser le tout de façon plus autonome. La marque promet une autonomie de 15 heures d’utilisation même si cela peut fortement baisser en fonction de votre utilisation.

Faites appel à votre créativité

Si vous êtes toujours caméra en main durant vos voyages et assez créatif, vous serez ravi d’apprendre que le Osmo Mobile 3 propose diverses fonctionnalités comme l’ActiveTrack qui permet de suivre automatiquement le sujet de votre choix ou le mode Hyperlapse qui permet de réaliser des vidéos en accéléré. Un mode Story vient s’ajouter à la liste pour celles et ceux qui souhaitent poster leurs aventures sur les réseaux sociaux.

Pour les plus créatifs d’entre vous, l’application DJI Mimo intègre un éditeur vidéo qui vous permet de créer des vidéos en un clin d’œil, notamment grâce aux tutoriels intégrés, des modèles pratiques ainsi que des modes intelligents. À noter, certains smartphones sont mieux optimisés à l’OM 3 que d’autres à propos de certaines fonctionnalités. Rendez-vous ici pour accéder à la liste.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI Osmo Mobile 3.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.