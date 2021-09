Le Xiaomi Mi 10T Pro a aujourd’hui droit à plus de 200 € de réduction

Le Xiaomi Mi 10T Pro propose une fiche technique très alléchante avec son écran rafraichi à 144 Hz, son capteur photo de 108 mégapixels et son puissant processeur Snapdragon 865 compatible 5G. En ce moment, son prix est également très intéressant puisqu'il passe de 569 euros à seulement 349 euros.

Le Xiaomi 10T Pro est arrivé il y a presque un an sur le marché, on commence donc d’ores et déjà à avoir quelques informations sur son successeur. Ce dernier devrait être présenté le 15 septembre prochain, mais, en attendant, l’actuel flagship killer de la marque chinoise fait aujourd’hui parler de lui avec une promotion de plus de 200 euros sur le prix d’origine de ce smartphone compatible 5G.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi 10T Pro

Un écran IPS LCD de 6,5 pouces à 144 Hz

Un capteur photo de 108 mégapixels

La puissance du Snapdragon 865

La charge rapide jusqu’à 33 W

Au lieu de 569 euros, le Xiaomi Mi 10T Pro est actuellement disponible en promotion à seulement 349 euros sur le Mi Store, à la Fnac et chez Darty. Pour obtenir ce prix, il suffit de remplir le formulaire lié à l’offre de remboursement de 100 euros — laquelle est valable jusqu’au 26 septembre 2021.

Un flagship killer encore d’actualité

Le Xiaomi Mi 10T Pro va peut-être bientôt souffler sa première bougie, mais il reste un excellent choix à ce prix. Alors oui, vous ne profiterez pas des contrastes infinis que peuvent apporter la technologie OLED, mais l’écran IPS LCD de 6,67 pouces du smartphone offre une excellente fidélité des couleurs, avec une luminosité maximale correcte et une bonne balance des blancs — le tout ajustable depuis les paramètres. De plus, on retrouve un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz pour une fluidité exemplaire.

Étant un téléphone de 2020, le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) répond évidemment présent, avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration peut difficilement être mise à mal de nos jours, même en abusant du multitâche ou en poussant les graphismes des jeux mobile au maximum. Le Mi 10T Pro continue aussi d’être mis à jour, en témoigne son récent passage à Android 11 via l’interface MIUI. Il est également compatible 5G pour vous assurer une compatibilité avec le nouveau réseau ultra rapide.

La partie photo n’est pas mise de côté, ni l’autonomie

Du côté de la photo, Xiaomi dote sa version Pro d’un triple capteur avec un appareil grand-angle de 108 mégapixels, un appareil ultra grand-angle de 13 mégapixels et un appareil macro de 5 mégapixels. Son capteur principal est une grande force, aussi bien pour gérer les hautes plages dynamiques que pour les photos en basse lumière. La qualité se dégrade un peu en utilisant les autres capteurs, mais cela reste convaincant dans l’ensemble. La polyvalence est également un point fort malgré l’absence d’un téléobjectif dédié.

Ce Mi 10T Pro offre enfin une grande autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Dans les faits, le smartphone chinois peut être utilisé pendant deux jours consécutifs avant de nécessiter une recharge complète. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages : de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Pro.

