Moins de 200 € pour ce pack Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go) + écouteurs sans fil

Que diriez-vous d'un pack pas cher regroupant un bon smartphone et des écouteurs sans fil ? Boulanger l'a fait pour la rentrée avec ce coffret incluant le Xiaomi Redmi Note 10S (dans sa version 128 Go) et les Mi True Wireless Earphones 2 Basic pour seulement 199 euros.

La rentrée fait partie de ces bons moments de l’année pour s’équiper en produits Tech à prix réduit. En ce moment, il y a de bonnes affaires à saisir si vous avez l’intention de changer votre smartphone sans dépasser un budget de 200 euros, à l’image aujourd’hui du pack Xiaomi Redmi Note 10S + écouteurs sans fil chez Boulanger.

Le pack Xiaomi de Boulanger, c’est …

Un smartphone avec des composants modernes

D’ailleurs capable de faire tourner le jeu mobile Fortnite

Et d’y jouer en toute discrétion avec les écouteurs sans fil offerts

Au lieu de 249 euros, le prix du pack incluant le smartphone Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go) et les écouteurs sans fil MI True Wireless Earphones 2 Basic descend aujourd’hui à seulement 199 euros chez Boulanger. Pour en bénéficier, il suffit de cumuler la remise immédiate de 20 euros avec l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 15 octobre prochain.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10S.

Un smartphone avec une fiche technique bien équilibrée pour son prix

Le Xiaomi Redmi Note 10S propose exactement le même design que la version classique du smartphone, où même l’écran Super AMOLED de 6,43 pouces est identique. En fait, les véritables changements ne se voient pas à l’œil nu. Le 10S propose tout d’abord un gap de puissance important en intégrant le SoC Helio G95 à la place du Snapdragon 678. L’un comme l’autre peut faire tourner Fortnite, mais la solution de MediaTek fait monter les graphismes jusqu’en élevé alors que celle de Qualcomm est bloquée en faible. Une prouesse que peu de concurrents peuvent se vanter actuellement sur ce segment tarifaire.

La marque chinoise en a également profité pour améliorer la solution photo sur son Note 10S par rapport à son Note 10 classique. Un module à quatre capteurs est toujours de mise, mais le capteur principal passe de 48 à 64 mégapixels pour encore plus de détails dans l’image. Un plus apprécié qui fait la différence, mais qui est encore une fois contrebalancé par l’inutilité du capteur macro et de profondeur, puisque ce sont les mêmes qu’avant. Le capteur ultra grand-angle est quant à lui convenable, bien que perfectible.

On ne change enfin pas une équipe qui gagne pour l’autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 10S embarque lui aussi une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de deux jours, selon votre utilisation. Si vous avez besoin de récupérer des pourcentages au cours de la journée, notez que la charge rapide efficace de 33 W pour passer de 0 à 50 % en 30 minutes est toujours de la partie.

Des écouteurs sans fil ressemblant à des AirPods

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont des écouteurs sans fil qui ne cachent pas leur inspiration pour la solution true wireless de la firme de Cupertino avec ce design tout vêtu de blanc, et en mode non intra-auriculaire. Vous n’aurez pas évidemment des fonctionnalités aussi premium que la réduction de bruit pour le prix de base de ces oreillettes, mais le son est correct. La prise en charge des codecs SBC et AAC est là, ce qui est amplement suffisant si vous passez principalement par des services de streaming non-HD pour écouter votre musique. En ce qui concerne l’autonomie, comptez 5 heures d’écoute et jusqu’à 20 heures avec le boîtier de recharge, qui est doté d’un port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10S.

Quel autre choix pour moins de 200 euros ?

Afin de comparer avec ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.