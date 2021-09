Profitez d’une TV 4K Ambilight 65″ (HDR10+, Dolby Vision) à moins de 700 € pendant les French Days

Pendant les French Days, il est possible d'acquérir une TV 4K de 65 pouces dotée de la fonction Ambilight pour moins de 700 euros avec la Philips The One (65PUS8545) chez Darty.

Souvent, les TV proposant une diagonale de 65 pouces se négocient à un prix plutôt élevé, surtout si elles bénéficient de caractéristiques parmi les plus recherchées : définition 4K, compatibilité Dolby Vision, HDR10+ ou encore Dolby Atmos, puissance, beau design… Mais pendant les French Days, certains modèles, qui proposent le tout, profitent de bonnes réductions qui les rendent encore plus intéressants. Par exemple, la TV Philips The One 65PUS8545 bénéficie d’une promotion de 100 euros sur son prix d’origine actuellement.

Ce qu’il faut retenir de la TV Philips The One 65PUS8545

Une grande télé de 65 pouces

4K, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Avec la technologie Ambilight

D’abord affichée à 799 euros, la TV Philips The One (65PUS8545) est désormais proposée à 699 euros chez Darty.

Une grande TV avec une foule de compatibilités

Au niveau du design de ses TV, Philips sait y faire. La The One 65PUS8545 ne fait pas exception, avec la finesse de son écran et son cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. On regrettera peut-être le pied un peu imposant qui limite la place que l’on pourrait accorder à une barre de son. Autrement, cette TV dispose d’une diagonale confortable de 65 pouces, qui devrait vous permettre de profiter de vos séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus qu’elle propose également une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

La fonction Ambilight bienvenue

La TV The One 65PUS8545 se distingue surtout avec sa fonction Ambilight, qui est une technologie propre à Philips. Concrètement, cette TV est capable de projeter un halo lumineux sur le mur derrière elle grâce à un système de barres lumineuses installées au dos. Cette technique permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme. Philips met donc le paquet sur l’immersion, et c’est réussi.

En revanche, cette TV ne sera pas vraiment destinée à ceux et celles cherchant à acquérir une TV pour du gaming, puisqu’elle n’intègre pas de ports HDMI 2.1, ceux qui permettent de pouvoir profiter comme il se doit des consoles next-gen. Mais ce téléviseur sera tout à fait adapté pour un usage plus standard, avec des films, séries ou autres programmes TV.

Un système d’exploitation toujours aussi au point

Ce téléviseur est évidemment une SmartTV qui fonctionne avec l’OS Android TV. Toutes les applications phares, comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+, seront bien sûr de la partie. Vous pourrez aussi profiter de la fonction Chromecast, qui vous permet de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Google Assistant sera aussi présent pour les commandes vocales.

Enfin, la connectique sera plutôt fournie, avec 4 ports HDMI, 2 ports USB, un port Ethernet, un port jack 3,5 mm et un port optique.

