Xiaomi 11T (256 Go) : ce nouveau flagship killer est déjà 50 € moins cher

Ca ne chôme pas chez Xiaomi. Voilà quelques semaines que la firme chinoise a présenté le nouveau 11T pour une fois de plus confirmer l'excellent rapport qualité-prix de ses appareils. Aujourd'hui, ce nouveau smartphone bénéficient déjà d'une baisse de prix via 50 euros de réduction, pour le modèle 256 Go uniquement.

Pas un mois ne se passe sans que Xiaomi ne vienne chambouler le marché des smartphones. Et si le constructeur a déjà annoncé sa prochaine conférence, les derniers smartphones de la marque ont marqué les esprits. Le Xiaomi 11T est un smartphone milieu de gamme se frottant aux plus premium grâce à une fiche technique aux petits oignons et il coûte déjà 50 euros moins chers grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 11T

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Sa puce Dimensity 1200 performante

Son capteur principal de 108 mégapixels

Lancé il y a quelques semaines à 599 euros, le Xiaomi 11T dans sa version 256 est désormais à 549 euros sur Amazon. Plusieurs coloris sont disponibles à ce prix.

Un smartphone quasi haut de gamme

Le Xiaomi 11T mise sur des caractéristiques haut de gamme à un prix le plus contenu possible, sans faire trop de compromis. Commençons par le design, ce dernier reprend les traits de la version Pro, et les deux smartphones sont d’ailleurs difficiles à différencier. On retrouve un look presque sans bordures avec un écran poinçonné, d’un format 6,67 pouces — comme le 11T Pro. Déjà très convaincant, la firme chinoise propose une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Et c’est avec plaisir qu’on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Au niveau de la photo, là encore, les deux smartphones sont sur la même longueur d’onde. On a le droit à un triple capteur photo, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. Par ailleurs, la caméra selfie offre 16 mégapixels. On pourrait penser que ces capteurs profitent de la même efficacité que ceux qui étaient proposés sur le Note 10 Pro. En tout cas, on peut en déduire que le 11T offre une belle polyvalence, et que son capteur principal devrait suffire à la plupart des utilisateurs pour capturer de beaux clichés bien détaillés.

Un SoC convaincant et une bonne autonomie

C’est sous le capot que les différences sont présentes. En effet, si le Xiaomi 11T Pro embarque le puissant Snapdragon 888, le 11T lui, est animé par la puce Dimensity 1200 couplé avec 8 Go de mémoire vive. Mais si cette puce est sans doute légèrement moins puissante, elle propose de bonnes performances au quotidien. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Pour finir, l’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Même si le 11T ne propose pas la charge ultrarapide de la version Pro, capable de recharger le smartphone à 100 % en 17 minutes, le modèle classique pourra tout de même se recharger assez rapidement, grâce à sa charge de 67 W. Comptez 36 minutes pour avoir une charge complète — ce qui pour une batterie de cette taille est plutôt un bon score.

