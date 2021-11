Xiaomi 10T Pro : toujours performant, ce flagship killer est en promo sur Amazon

Lancé il y a plus d’un an, le Xiaomi Mi 10T Pro reste un bon smartphone avec un bon rapport qualité-prix. Il embarque le Snapdragon 865, un processeur encore très actuel pour faire tourner un bon nombre d'applications sans ralentissement. Il se négocie à 452 euros au lieu de 569 euros au lancement.

Malgré l’arrivé des Xiaomi 11T et 11T pro, le modèle Mi 10T Pro du constructeur chinois reste un smartphone très convaincant. Équipé d’un écran à 144 Hz, d’un puissant processeur, d’un capteur photo de 108 mégapixels, et d’une bonne autonomie de deux jours, le Xiaomi Mi 10T Pro a toujours sa place parmi les meilleurs smartphones de la firme. D’autant plus qu’il profite d’une remise de près de 120 euros sur son prix d’origine.

Les points forts du Xiaomi Mi 10T Pro

Un smartphone avec un écran à 144 Hz

De bonnes performances grâce à la puce Snapdragon 865

Le capteur photo de 108 mégapixels

Et une grosse batterie de 5 000 mAh

Au lieu d’un prix de lancement de 569,90 euros, le Xiaomi Mi 10T Pro dans sa version 8 + 128 Go est en promotion à 452,45 euros sur le site d’Amazon. Cela revient à économiser presque 120 euros sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique toujours assez musclée

Sorti il y a près d’un an, le Xiaomi Mi 10T Pro reste à l’heure actuel un bon choix, surtout pour ce prix. Certes, vous ne profiterez pas des contrastes infinis que peuvent apporter la technologie OLED, mais l’écran IPS LCD de 6,67 pouces délivre une excellente fidélité des couleurs, avec une luminosité maximale correcte et une bonne balance des blancs — le tout ajustable depuis les paramètres. De plus, la dalle dispose d’un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz, afin d’assurer une bonne fluidité en navigation et nous faire oublier l’absence de l’OLED.

Même si ce téléphone embarque un processeur datant de 2020, le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) à toujours du répondant pour délivrer de bonnes performances. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est pas affaiblie. Elle est capable de faire tourner sans aucun problème n’importe quel jeu ou application gourmande, sans aucun ralentissement pour l’expérience utilisateur. Le Mi 10T Pro tourne sous Android 11 via l’interface MIUI, et ne connait pas encore de date officielle pour accueillir la nouvelle mise à jour d’Android. Notez qu’il est également compatible 5G pour vous assurer une compatibilité avec le nouveau réseau ultra rapide.

Des photos de qualité et une autonomie de deux jours

Pour la photo, la version Pro s’équipe d’un triple capteur photo avec un appareil grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Son capteur principal permet de gérer aussi bien les hautes plages dynamiques que les photos en basse lumière, et sera capable d’offrir de beaux clichés. Les autres capteurs perdent un peu en qualité, mais cela reste convaincant dans l’ensemble. Sa polyvalence est également un point fort malgré l’absence d’un téléobjectif.

Pour finir, côté autonomie la firme chinoise ne déçoit pas en proposant un accumulateur de 5 000 mAh sur son Mi 10T Pro. Une grosse batterie donc qui pourra faire tenir le smartphone deux jours d’affilés sans nécessiter d’une charge complète. Il ne sera pas compatible avec la charge sans fil, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages, pour passer de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi 10T Pro.

Quel smartphone Xiaomi choisir en 2021 ?

Afin de découvrir les autres références du célèbre constructeur chinois, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2021.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.