PlayStation Plus : l’abonnement 12 mois n’a jamais été aussi bas pour PS4 et PS5

Vous avez une PS4 ou vous faites partie des chanceux avec une PS5 ? Pour profiter des jeux en ligne, des sauvegardes de vos parties dans le Cloud ou de jeux gratuits par mois, le PS+ est indispensable. Comme la vie est bien faite, l'abonnement 12 mois est actuellement à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros pour le BLack Friday en avance sur Amazon.

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre du Black Friday avec 20 euros de moins sur l’abonnement de 12 mois.

Le PS+, c’est quoi ?

Indispensable pour jouer en ligne

Les jeux gratuits tous les mois

Des bonus exclusifs et le jeu partagé

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre, non ?

L’abonnement nécessaire pour les joueurs PlayStation

Vous venez d’investir dans une Playstation 5 ou avez une belle PS4 ? Alors l’abonnement PS+ est presque indispensable, pour jouer en ligne déjà. Cela semble mesquin dans l’univers du gaming PC mais sur console il faut passer par un abonnement pour utiliser cette fonctionnalité. Néanmoins, Sony fait en sorte de mieux faire passer la pilule avec pas mal de bonus.

Autre fonction intéressante du PS+, le jeu en partage. Ainsi, vous pouvez jouer en multijoueur avec un de vos amis qui n’a pas acheté le jeu. Il pourra même y jouer en solo quand vous n’êtes pas dessus. Ajoutez à cela 100 Go de stockage pour vos sauvegardes, des contenus exclusifs et même des remises exclusives dans le PlayStation Store.

Les jeux gratuits, on aime !

Le plus intéressant pour commencer, les jeux qui sont offerts par mois. Attention, ce ne sont pas des fonds de catalogue. Il y’a du jeu indépendant, des titres un peu anciens sans être antédiluvien. Il y’a de quoi compléter sa ludothèque sans débourser plus et régulièrement vous pourrez aussi profiter de gros jeux. Cependant, ils ne sont jouables que le temps de votre abonnement. Si vous ne le renouvelez plus, vous n’aurez plus accès à ces titres.

Les possesseurs d’une PS5 pourront également accéder à la bibliothèque des jeux de la PS+ Collection afin de découvrir les plus grands classiques de la PS4.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.