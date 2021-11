10 €, c’est le prix spécial Black Friday de l’ampoule connectée de Xiaomi

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essentiel est une ampoule connectée très abordable de base, mais c'est encore mieux à moitié prix pendant le Black Friday. En effet, la Fnac propose l'unité à seulement 9,99 euros au lieu de 19,99 euros habituellement.

Vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées dans votre maison, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Dans ce cas, vous pouvez tout de suite oublier la marque Philips Hue, même si elle propose les meilleures références du marché. Pour les petits budgets, on conseille plutôt Xiaomi qui propose généralement des bons rapports qualité-prix pour ses produits, comme c’est le cas de sa Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est actuellement à moitié prix pour le Black Friday en avance.

La Mi LED Smart Bulb Essential, c’est quoi ?

Une ampoule connectée pas chère simple à installer

Avec une grande personnalisation des couleurs et des ambiances

Et la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur le site de la Fnac.

Efficace et pas cher

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential propose un design avec une robe toute blanche, mais ce n’est pas le plus important. Elle a surtout la particularité d’être simple à installer, car fonctionne sans hub (ou pont de connexion) contrairement aux Philips Hue, par exemple. L’ampoule connectée de Xiaomi se connecte directement à votre réseau Wi-Fi pour être prête à l’emploi, et tout se passe via l’application dédiée pour la configurer.

Pour n’importe quel objet de la marque Xiaomi, il faut passer par l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android) pour les utiliser. Elle s’adapte en fonction de l’objet connecté choisi, et dans le cas de l’ampoule Mi LED Smart Bulb Essential, vous pourrez directement gérer l’intensité, changer la couleur — jusqu’à 16 millions de possibilités — et personnaliser différentes ambiances en fonction de vos envies. Il est aussi possible de simuler manuellement à distance une présence fictive dans votre domicile.

« Ok Google, met la lumière en bleu »

La grande force de l’ampoule connectée de Xiaomi, c’est d’être compatible avec les principaux assistants vocaux : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous oublierez alors très vite vos interrupteurs pour finalement prendre l’habitude de demander à votre enceinte Google Nest, Amazon Echo ou Apple HomePod de le faire à votre place, pour mettre la lumière de la couleur que vous voulez et dans n’importe quel intensité. Il est également possible d’associer le produit aux différents assistants vocaux pour programmer des routines, super pratique pour allumer la lumière de votre chambre juste après que le réveil ait sonné.

