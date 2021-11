Les meilleures offres du Black Friday avec un budget de moins de 100 €

Si vous avez un budget restreint ou pour un cadeau de Noël, nous regroupé les meilleurs bons plans du Black Friday à moins de 100 euros. De quoi se faire plaisir sans trouer son porte-monnaie. Évitez d'offrir des piles rechargeables à vos proches, car il y a d'autres cadeaux qui leur feront plaisir.

Pas de temps à perdre, on débute directement avec la sélection. Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, il y a notre live qui est mis à jour régulièrement.

Les meilleures offres à moins de 100 € pour le Black Friday

Game & Watch Super Mario Bros System

Nintendo a commercialisé une version moderne de sa console Game & Watch originale qui a été repensée avec un écran LCD couleur. On peut ainsi jouer à Super Mario Bros en l’honneur du 35e anniversaire de la franchise.

En plus de Super Mario Bros., cette console de poche fait tourner Super Mario Bros: The Lost Levels (sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2) et une version mise à jour de Game & Watch: Ball mettant en vedette Mario (au lieu de Mr. Game & Watch).

Comptez 29,99 euros au lieu de 40, chez Cdiscount.

SanDisk Extreme PRO 128 Go

On peut encore avoir besoin d’une clé USB en 2021. Autant qu’elle soit performante, ici on a des débits jusq’à 360 Mo/s en lecture et 295 Mo/s en écriture. Mieux encore, elle est garantie à vie.

Comptez 37 euros pour cette clé fiable et performante, et c’est chez Amazon que ça se passe.

Apple AirTag

Le tout nouvel AirTag est un dispositif de suivi Bluetooth qui fonctionne avec l’application Find My. Jetez-en un dans un sac ou attachez-le à quelque chose, et vous pourrez suivre vos effets personnels les plus importants – même une voiture ou vélo – sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Nous avons eu l’occasion de tester les AirTags. La force de ce produit est son écosystème et ses millions d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière ultra-précise, bien au-delà des 100 m de localisation maximum habituels, et la puissance de sa puce U1 qui permet de détecter son AirTag façon boussole pour le localiser en un clin d’œil.

L’AirTag est à 30 euros chez Amazon, soit 5 euros économisés.

Google Nest Mini

Lancée en 2019, l’enceinte connectée Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10, par nos soins nous la recommandons chaudement, car son prix est encore plus mini grâce au Black Friday et profite de 66 % de réduction sur son prix.

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est profite d’une réduction de 66 % et tombe à 19,99 euros seulement chez Boulanger. Elle est également à ce prix chez Darty, Fnac, Leclerc et Electro Depot.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera

Smartphones, TV, et mêmes balances… Xiaomi est sur tous les fronts, y compris celui de la sécurité. La firme chinoise a en effet lancé plusieurs caméras de surveillance. Si certains modèles présents sur le marché affichent des prix plutôt élevés, ceux de Xiaomi sont beaucoup plus abordables, et ce, sans faire trop de concessions sur la fiche technique. À l’occasion du Black Friday, le prix de l’une de ses références phares, la Mi 360° Home Security Camera 2K, devient même plus intéressant encore grâce à une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K est actuellement disponible à 29,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Le modèle amélioré, soit la version pro, de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est elle aussi en promotion : son prix passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

microSDXC SanDisk Extreme PRO 128 Go

Cette microSD possède une vitesse de transfert jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Homologuée A2, les chargements sont plus rapides qu’avec une microSD A1, ce qui permet notamment de garder d’excellentes performances avec les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que sur votre Nintendo Switch.

Seulement 23 euros pour 128 Go de stockage pendant le Black Friday.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Si vous étiez passés à côté de Final Fantasy VII Remake PS4, Square Enix propose une version boîte pour Final Fantasy VII Remake Integrade PS5.

Actuellement à 40 euros chez Amazon, c’est un bon prix par rapport au tarif observé habituellement.

Sony Playstation Plus

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre à 39,99 euros sur Amazon.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre non ?

Les produits Amazon en promotion

Si vous cherchez un nouveau Echo ou une Fire TV, c’est le moment de craquer. Amazon a lancé des promos sur l’ensemble de ses produits maisons dont les enceintes et autres écrans connectés.

Nous vous avons regroupé les offres qui nous semblent les plus intéressantes :

Orange Livebox Up Fibre

Orange vient de baisser le prix de son offre Livebox Up Fibre 2 Gb/s. Il s’agit de la plus grosse offre en fibre optique de l’opérateur historique, avec 2 Gb/s en débit descendant, qui associée à la Livebox 5.

Concrètement, si vous êtes éligible à la fibre chez Orange (ce que vous pouvez vérifier ici), cela va vous permettre de bénéficier d’une connexion 1 Gb/s en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant sur deux ports Ethernet de la box.

De plus, l’offre intègre le décodeur TV Ultra HD avec 140 chaînes ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Cette généralement disponible à 50 euros/mois est à 27 euros/mois pendant 12 mois.

Retrouvez l’offre sur le site d’Orange, vous pouvez également bénéficier de 150 euros remboursés sur vos frais de résiliation. Le PDF est disponible à cette adresse pour demander le remboursement.

Withings Body+

Il existe de nombreux fabricants de balances connectés avec des prix plus ou moins similaires. Toutefois, une marque retient davantage l’intention et c’est bien Withings. Cette marque française confirme sa place de leader sur le marché des balances connectées avec la version Body+. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé et celle de toute votre famille, ainsi que même celle de votre nourrisson. Vous pouvez l’acquérir à un prix très intéressant sur Amazon, grâce à cette remise de 30 euros.

Auparavant proposé à 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon, mais aussi sur le site de la Fnac, Darty et Boulanger.

Google Chromecast avec Google TV

La meilleure alternative de la Nvidia Shield TV est devant vous : Google Chromecast avec Google TV. 20 euros de réduction chez Darty… on ne peut que acquiescer ! Cela donne 50 euros au lieu de 70.

Tout se passe sur Darty, pas besoin de code de réduction pour bénéficier de la remise immédiate.

Ampoule Xiaomi

Xiaomi est le champion pour proposer des produits à petit prix. Aujourd’hui, c’est son ampoule connectée Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est à l’honneur lors d’une promotion sur Fnac, puisque l’unité ne coûte que 10 euros au lieu de 20.

La promotion est disponible dès maintenant sur Fnac.com.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Fort du succès de son Mi Smart Band 5 proposé à un bon rapport qualité-prix, Xiaomi renouvelle son bracelet connecté avec la sixième génération. Ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, comme traquer votre activité, recevoir des notifications, en bref ce qu’on peut trouver sur la plupart des bracelets connectés de nos jours. Mais ce nouveau modèle se différencie en embarquant un nouveau capteur qui va permettre d’analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Ainsi le bracelet connecté de Xiaomi devient plus complet et plus intéressant d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction 43 %, soit presque moitié prix.

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 profite de l’opération « le Black Friday avant l’heure » d’Amazon pour tomber à 33,99 euros. Le site marchand propose même le Mi Smart Band 5 en promotion à moins de 20 euros au lieu de 49,99 euros.

microSD de 256 Go

Sandisk est la marque leader sur le segment des microSD depuis des années avec des références qui possèdent un excellent rapport qualité/prix. C’est le cas de cette carte 256 Go certifié A1 pour une utilisation fluide d’applications ou de jeux installés dessus et classe 10 U1 pour pouvoir filmer en 4K avec des appareils compatibles.

Elle passe aujourd’hui à moins de 30 euros sur Amazon, une excellente offre pour booster le stockage de son smartphone ou de sa Nintendo Switch.

Chargeur sans fil Samsung

L’apparence d’un chargeur n’est pas forcément un critère de choix au moment de l’achat, mais celle du chargeur sans fil de Samsung reste tout de même agréable à l’œil, surtout avec ce coloris violet. Ce socle peut recharger vos appareils en mode sans fil, jusqu’à 10 W pour certains appareils estampillés Samsung. Quant au protocole propriétaire Fast Charge, il sera disponible à partir du smartphone Galaxy S7. Et ce n’est pas tout : vous pourrez également poser vos objets connectés, comme une montre Galaxy Watch Active, pour remplir sa batterie. En revanche, pour les autres appareils certifiés Qi, la recharge grimpera seulement jusqu’à 5 W maximum.

Initialement proposé à 49,99 euros, puis réduit à 24,99 euros, le chargeur sans fil à induction Samsung (édition BTS) revient à 4,99 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR jusqu’au 31 décembre.

Forfait fibre Bouygues Telecom

Après les forfaits mobile, c’est au tour des abonnements box internet de profiter de baisses de prix pendant le Black Friday, jusqu’à même la fin de l’année, histoire de marquer le coup. C’est Bouygues Telecom qui dégaine le premier avec son offre Bbox Must 1 Gb/s qui se retrouve au même prix que l’offre Bbox Fit de seulement 300 Mb/s.

Jusqu’au 19 décembre 2021, Bouygues Telecom propose son offre Bbox must à seulement 15,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 39,99 euros par mois. Notez que les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, mais que la location de la box est incluse dans le forfait mensuel. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

Forfait mobile Orange

C’est un fait, Orange est le meilleur opérateur mobile sur le marché. Et si jusqu’à très récemment il était encore réservé aux personnes les plus déterminées à payer le prix fort pour sa qualité de service, l’opérateur a enfin ouvert les vannes à des tarifs plus compétitifs sur ses forfaits mobile pour faire face à la concurrence. L’opérateur historique ne compte donc pas se laisser faire pendant cette période de Black Friday et propose pendant deux semaines son forfait de 70 Go à moins de 10 euros grâce à un code promo.

Les appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G…

… que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

Le meilleur réseau mobile de France et le tout sans engagement

Jusqu’au 29 novembre 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois par la suite. Pensez à bien utiliser le code BF2021 lors de la commande dans l’onglet « Ajouter un code promotionnel ».

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’une offre box ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13€ 20€ Découvrir NRJ Mobile Série Limitée - 150 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go 7,99€ 18,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 200 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 14,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Le bloc suivant vous permet de trouver les meilleures offres en Fibre et ADSL pour votre box.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 6 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 35 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 22€ 38€ Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 15,99€ 29,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 16€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

