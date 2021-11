130 € de prime pour le Black Friday ? C’est Boursorama Banque qui régale !

Il n'y a pas que les références Tech qui font les bons plans du Black Friday, c'est aussi le cas des banques en ligne. Boursorama relance d'ailleurs son opération Pink-End avec jusqu'à 130 euros de prime à l'ouverture à la clé.

La banque en ligne Boursorama profite du Black Friday elle aussi et repart pour une nouvelle période de Pink Week-End. Cet évènement vous permet, en ouvrant un premier compte chez eux, d’obtenir jusqu’à un maximum de 130 euros de prime. On vous donne tous les détails dans cet article.

Que propose un compte chez Boursorama Banque ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

Jusqu’au Lundi 28 Novembre inclu, l’évènement Pink Week-End du Black Friday vous permet d’obtenir jusqu’à 130 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pensez à utiliser le code BF130 pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne peu onéreuse et avec beaucoup d’avanatges

Boursorama Banque bénéficie de toute l’expérience d’une grande banque française, en l’occurrence la Société Générale. Elle propose tout de même sa propre vision de la banque en ligne avec des offres indépendantes et très compétitives.

En premier lieu, les tarifs sont très attractifs avec notamment des offres gratuites (Welcome et Ultim) qui ne demandent qu’une seule utilisation de carte au moins une fois par mois pour le rester. Les voyageurs sont également concernés puisque les paiements par carte et les retraits de cash en distributeurs ne disposent d’aucuns frais. De plus, les cartes proposées sont elles aussi gratuites en fonction des revenus ou du montant de dépôt initial, qui est par ailleurs obligatoire lors de l’ouverture du compte.

Évidemment, l’offre la plus intéressante est l’offre Ultim Metal qui pour 9,99 euros par mois propose le niveau d’assurance VISA le plus élevé ainsi que des plafonds de retraits et de paiement bien plus avantageux.

Plus besoin de conseiller bancaire

L’application Boursorama Banque se suffit à elle-même et il n’y a plus besoin de passer dans un établissement bancaire pour gérer son argent. Cette dernière est très simple d’utilisation et propose l’essentiel comme la possibilité d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dépenses. Il est à noter que ces dernières s’affichent tout de même au bout de 24 heures sur votre compte.

Son gros avantage pratique est qu’elle est compatible avec les systèmes Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay.

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre ?

Chez Boursorma, il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque ou directement depuis l’application mobile. Dans les deux cas, les justificatifs à fournir sont les mêmes et si tout est en main, il suffit de 5 à 10 minutes pour remplir toutes les démarches. Les informations fournir sont : l’adresse, la ville de naissance, l’IBAN (de sa banque régulière), une photo de la pièce d’identité ou du passeport recto verso, les informations professionnelles, les revenus annuels et le choix ou non de la domiciliation des revenus chez Boursorama. Dans certains cas, d’autres informations sont à fournir en fonction de vos réponses.

Concernant la prime, les 50 premiers euros sont versés sur le compte une fois son ouverture effective. Vous recevrez ensuite 30 ou 80 euros en fonction de la carte choisie : 30 euros pour la carte Visa Welcome, 80 euros pour la carte Visa Ultim.

La démarche est donc rapide et simple, mais il faut ensuite être patient. Lors de notre test de la banque en ligne Boursorama, il s’est écoulé une petite vingtaine de jours entre le moment de l’inscription en ligne, de la réception des identifiants, puis de la carte bancaire avec les codes. Cependant, tout est opérationnel après cela.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.