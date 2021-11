Canal+ : Le pack Ciné Séries passe à 25,99 € pour le Black Friday

Vous en avez assez de jongler entre tous vos abonnements aux plateformes de SVOD ? Le pack Ciné Séries de Canal+ pourrait être une solution idéale pour faire des économies. C'est d'autant plus le cas en ce moment, en ce Black Friday, puisque ce pack est affiché à 25,99 euros par mois pendant un an.

Netflix, OCS, Disney+… Aujourd’hui, les amateurs de films et de séries ont accès à une grande diversité de catalogues sur les plateformes de streaming. Mais le budget mensuel peut vite exploser si l’on décide de profiter de tous ces sites. Alors, réunir plusieurs formules en une peut être une vraie bonne idée pour faire des économies, et se simplifier le quotidien. Le pack Ciné Séries de Canal+ propose justement cela, et il affiche en plus un tarif réduit pendant un an.

Ce qu’il faut retenir du pack Ciné Séries de Canal+

Les contenus de Canal+ (ciné, séries, sport…)

Netflix, OCS, Disney+ et StarzPlay inclus

Une qualité 4K UHD

Un engagement pendant 24 mois

Le pack Ciné Séries de Canal+ est affiché à 25,99 euros par mois pendant un an, puis repasse à 35,99 euros par mois ensuite. Un engagement de 24 mois est nécessaire pour profiter de cette offre.

Un pack complet pour avoir accès à une foule de contenus

Avec le pack Ciné Séries de Canal+, vous ne manquerez certainement pas de contenus. D’abord, vous aurez forcément accès à Canal+, qui propose plus de 300 films inédits par an. Les longs-métrages sont même disponibles peu de temps après leur projection en salle. Les créations originales du groupe seront également de la partie, sans oublier les nombreux documentaires. Canal+ met aussi l’accent sur le sport, avec la diffusion des matchs de la Ligue des champions, de la Ligue 1 ou encore du Top 14.

Le pack consacre également une large place aux séries, avec un accès à Disney+, Netflix, OCS, StarzPlay, ainsi que Canal Series. Plus concrètement, vous pourrez profiter d’un abonnement Netflix Standard, soit l’accès aux contenus de la plateforme en HD et sur deux écrans simultanés. Pour Disney+, les films et séries pourront être visionnés sur quatre écrans en simultané et en UHD. À noter que si vous êtes déjà abonné Netflix, vous devrez activer votre compte avec vos identifiants habituels pour conserver vos profils et ne plus être facturé par Netflix pour la durée de votre abonnement à l’offre de Canal+.

D’autres avantages inclus

Le pack Ciné Séries de Canal+ sera par ailleurs disponible sur tous les écrans connectés (smartphones, tablettes, ordinateurs…), et deux utilisateurs pourront tout utiliser de manière simultanée. La qualité 4K UHD sera aussi proposée, de même qu’une multitude de chaînes thématiques.

