Black Friday dernier jour : les meilleures offres à saisir en direct avant qu’il ne soit trop tard

Le Black Friday a commencé officiellement depuis le 26 novembre dernier et le marchands continuent de casser les prix. Ci-dessous, nous avons compilé les meilleures offres disponibles à saisir avant qu'il ne soit trop tard pour en profiter, car oui, il est encore possible aujourd'hui de faire de très bonnes affaires sur les produits tech les plus populaires.

Le Black Friday a démarré depuis quelques jours, vous pouvez suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Ici, vous ne trouverez que les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction Frandroid. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Xiaomi, Honor, Dell, Carrefour, E.Leclerc, Ubaldi, Darty, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Les bons plans du Black Friday chez les principaux e-commerçants

Si vous ne trouvez pas une offre qui vous correspond ci-dessous, voici les pages dédiées aux bons plans du Black Friday chez tous les e-commerçants que l’on traite :

Notez que cet article sera mis à jour régulièrement, au rythme des ventes flash : n’hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois. Vous pouvez l’actualiser en cliquant ici.

Les meilleures offres du Black Friday en direct

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL/Fibre

Sosh

Le Black Friday est le jour pour faire de bonnes affaires, mais pas seulement pour les produits high-tech. Lors de cet événement, vous pouvez également dénicher un forfait mobile sans engagement sans payer le prix fort chaque mois, ni même sans prix qui double après un an. Eh oui, les opérateurs en profitent pour proposer des nouveaux forfaits encore plus intéressants que d’habitude, et c’est le cas de Sosh qui propose en ce moment un forfait de 40 Go à moins de 10 euros par mois.

Jusqu’au 6 décembre 2021, le forfait Sosh 40 Go de 4G est disponible à seulement 9,99 euros par mois sans surcoût après la première année et sans engagement.

Orange Forfait 4G 70 Go

C’est un fait, Orange est le meilleur opérateur mobile sur le marché. Et si jusqu’à très récemment il était encore réservé aux personnes les plus déterminées à payer le prix fort pour sa qualité de service, l’opérateur a enfin ouvert les vannes à des tarifs plus compétitifs sur ses forfaits mobile pour faire face à la concurrence. L’opérateur historique ne compte donc pas se laisser faire pendant cette période de Black Friday et propose pendant deux semaines son forfait de 70 Go à moins de 10 euros grâce à un code promo.

Les appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G…

… que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

Le meilleur réseau mobile de France et le tout sans engagement

Jusqu’au 29 novembre 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois par la suite. Pensez à bien utiliser le code BF2021 lors de la commande dans l’onglet « Ajouter un code promotionnel ».

Orange Livebox Up Fibre

Orange vient de baisser le prix de son offre Livebox Up Fibre 2 Gb/s. Il s’agit de la plus grosse offre en fibre optique de l’opérateur historique, avec 2 Gb/s en débit descendant, qui associée à la Livebox 5.

Concrètement, si vous êtes éligible à la fibre chez Orange (ce que vous pouvez vérifier ici), cela va vous permettre de bénéficier d’une connexion 1 Gb/s en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant sur deux ports Ethernet de la box.

De plus, l’offre intègre le décodeur TV Ultra HD avec 140 chaînes ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Cette généralement disponible à 50 euros/mois est à 27 euros/mois pendant 12 mois.

Retrouvez l’offre sur le site d’Orange, vous pouvez également bénéficier de 150 euros remboursés sur vos frais de résiliation. Le PDF est disponible à cette adresse pour demander le remboursement.

Forfait 4G de 200 Go

Prixtel est l’un des seuls opérateurs qui proposent des forfaits mobile dont le prix s’adapte en fonction de votre utilisation. Mais c’est aussi et surtout niveau prix que cet opérateur se démarque avec des offres folles notamment en période de promotion. C’est le cas pendant cette semaine de Black Friday puisque Prixtel passe son forfait « Le géant » de 200 Go (en 4G et 5G en option) à moins de 10 euros par mois.

Prixtel fête aussi le Black Friday et avec la manière puisque son forfait de 200 Go est accessible à partir de 9,99 euros par mois. Le forfait passe à 15,99 au bout de la première année. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2021. D’autres forfaits sont disponibles en cette occasion chez l’opérateur.

Forfait fibre Bouygues Telecom

Après les forfaits mobile, c’est au tour des abonnements box internet de profiter de baisses de prix pendant le Black Friday, jusqu’à même la fin de l’année, histoire de marquer le coup. C’est Bouygues Telecom qui dégaine le premier avec son offre Bbox Must 1 Gb/s qui se retrouve au même prix que l’offre Bbox Fit de seulement 300 Mb/s.

Jusqu’au 19 décembre 2021, Bouygues Telecom propose son offre Bbox must à seulement 15,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 39,99 euros par mois. Notez que les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, mais que la location de la box est incluse dans le forfait mensuel. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

Forfaits mobile B&You

Bouygues Telecom réagit aux offres de RED by SFR et propose lui aussi des forfaits mobile avec beaucoup de data à petit prix. On retrouve une première offre sans engagement avec 100 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois, une autre de 200 Go pour seulement 3 euros de plus et, ce n’est pas fini, 300 Go pour seulement 1 euro de plus que la précédente. Ces dernières proposent respectivement 15, 20 et 20 Go depuis l’Europe et les DOM.

Le forfait B&You 100 Go est à 9,99 euros par mois, le forfait B&You 200 Go à 12,99 euros par mois et le forfait B&You 300 Go à 13,99 euros par mois, le tout sans prix qui augmente après la première année. Au-delà, on ne peut évidemment pas garantir que le tarif mensuel n’augmentera pas au bout d’un moment…

Pour le Black Friday, RED sort l’artillerie lourde avec trois forfaits mobiles chargés en data à un prix VRAIMENT réduit. De 100 à 300 Go de data, vous trouverez forcément votre bonheur dans ces offres à prix cassé.

Que vous ayez besoin de 100, 200 voire 300 Go, vous ne débourserez pas plus de 15 euros par mois. L’offre la plus généreuse de RED est facturée 14 euros mensuels. Mais dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Voici dans le détail les offres proposées par RED dès ce soir :

Le forfait 100 Go est à 10 euros par mois.

Le forfait 200 Go est à 12 euros par mois.

Le forfait 300 Go est à 14 euros par mois.

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’une offre box ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Quand est-ce que ça commence le Black Friday ?

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 26 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 19 novembre et se terminera le lundi 29 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

