La liseuse Kobo Clara HD passe sous les 100 euros grâce à ce code promo

La Kobo Clara HD est une liseuse que l'on a recommandée plusieurs fois dans nos lignes. Cette fois-ci, c'est son prix qui la rend encore plus intéressante. Grâce à une réduction doublée d'un code promo, la Kobo Clara HD passe de 129,99 euros à 99,99 euros sur Rakuten.

Si tourner les pages d’un livre physique reste une sensation agréable et inégalée, les liseuses peuvent tout de même être un bon complément si l’on veut lire confortablement dans les transports ou en voyage, sans s’encombrer de plusieurs bouquins épais. Et parmi les nombreuses références existantes sur le marché, la Kobo Clara HD est un très bon modèle entrée de gamme. Pour ce Cyber Monday, elle bénéficie en plus d’une promotion doublée d’un code qui réduit encore davantage son prix.

Les points forts de la Kobo Clara HD

Un écran HD de 300 ppp

Un rétroéclairage ComfortLight Pro

Une autonomie confortable

8 Go de stockage

Habituellement proposée à 129,99 euros, puis réduite à 109,99 euros, la liseuse Kobo Clara HD est désormais affichée à 99,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN10. Vous recevrez également 22 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kobo Clara HD. Le tableau se met à jour automatiquement.

Comme un livre papier

La Kobo Clara HD a de quoi faire basculer les sceptiques de la liseuse dans son camp. D’abord, ce modèle embarque un écran HD de 6 pouces et doté d’une résolution de 300 pixels par pouce. Concrètement, les pixels resteront invisibles, et la sensation de lire une véritable page de livre papier sera bien présente.

Et pour maximiser le confort de lecture, la Kobo Clara HD intègre le rétroéclairage dynamique appelé « ComfortLight Pro », qui se charge de faire varier la température du rétroéclairage en fonction de la lumière. Ainsi, si l’intensité lumineuse qui vous entoure baisse, alors la température de la liseuse virera au jaune pour limiter l’impact de la lumière bleue, qui pourrait perturber l’endormissement le soir, par exemple.

Une liseuse avec une grosse autonomie

Cette liseuse offre par ailleurs une capacité de stockage de 8 Go, ce qui laisse suffisamment de place pour enregistrer environ 6 000 ebooks, selon la marque. La Kobo Clara HD prenant également en charge les standards epub et epub3, vous pourrez aussi stocker des livres libres de droit.

Enfin, l’autonomie n’a pas été négligée et vous aurez droit à plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber sur un écran noir. Notez en revanche qu’une utilisation dans le bain n’est pas conseillée puisque la liseuse n’est pas résistante à l’eau, contrairement à ses consœurs les Kobo Libra H2O et Kobo Forma.

Le Black Friday, puis le Cyber Monday !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 26 novembre en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français, maintenant nommé le Cyber Monday.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.