L’Asus Zenfone 8 Flip devient enfin une bonne affaire grâce à cette promotion

Annoncé en même temps que le Zenfone 8, le modèle Flip se démarque grâce à ses capacités en photo et propose une fiche technique musclée digne des plus premiums. Il devient plus accessible aujourd’hui en passant de 799 euros à 549,98 euros.

Au printemps dernier, Asus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Si le premier est proposé dans un format mini, l’autre profite d’une grande diagonale de 6,67 pouces, mais surtout d’un module photo très pratique, car il est capable de pivoter à 180°. De quoi rendre sa fiche technique encore plus intéressante, déjà bien remplie. Avec son positionnement haut de gamme, son prix fait vite grimper la facture, mais c’est moins le cas aujourd’hui avec cette réduction de 220 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points clés à retenir du Zenfone 8 Flip

Un écran OLED de 6,67 pouces

La puissance du snapdragon 888

La caméra rotative

Ainsi que la bonne autonomie

Lancé à 799 euros, le smartphone Zenfone 8 Flip d’Asus avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 549,98 euros chez Electro Dépôt, soit plus de 30 % de remise.

Un grand smartphone qui ne manque pas de puissance

Si beaucoup de choses les rapprochent, il y en a bien une qui différencie les Zenfone 8 et 8 Flip c’est assurément leur taille. Le Zenfone 8 classique propose une diagonale de seulement 5,9 pouces, alors que la version Flip n’a rien de compact et opte pour une diagonale de 6,67 pouces. Outre cela, on retrouve un écran OLED affichant une définition Full HD+ qui propose un taux de rafraichissement limité à 90 Hz (contre 120 Hz pour son camarade), qui assurera tout de même une belle fluidité.

En matière de puissance, le téléphone ne fait pas de sacrifices et embarque l’une des puces les plus puissantes actuellement disponibles chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888. Épaulé par 8 Go de mémoire vive, il répond à tous les besoins qu’on peut avoir d’un smartphone en 2021, en passant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide jusqu’à profiter de la meilleure expérience graphique lors de vos sessions de jeu. Cette configuration le rend compatible avec le réseau 5G, mais aussi le Wi-Fi 6. À noter qu’il dispose de 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD.

Et s’équipe d’une caméra rotative plus costaud

La gamme Flip se démarque surtout de la concurrence en adoptant aucune encoche ou poinçon sur l’écran, et offrant ainsi une dalle occupant 92% de la face avant du smartphone. Comment ? Grâce au Flip Camera conçu par Asus depuis le Zenfone 6. Le Flip Camera est tout simplement bloc photo motorisé qui peut s’orienter sur 180°. Avec cette technologie, vos selfies profiteront de la même qualité que le bloc photo principal. Vous pourrez donc profiter d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un module ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un module téléobjectif avec zoom optique 3x de 8 mégapixels.

Quant à la solidité de la caméra rotative, pas de panique, car Asus améliore le mécanisme qui supporte désormais 300 000 utilisations, contre 100 000 l’an dernier. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste, plus endurante que le Zenfone 8, on retrouve une batterie d’une capacité de 5 000 mAh pour faire tenir le smartphone toute une journée aisément. Il est compatible avec la charge rapide, mais jusqu’à 30 W seulement. Pas de charge sans fil pour lui malheureusement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique du Zenfone 8 Flip d’Asus.

