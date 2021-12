Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit notés 9/10 sont à seulement 35 €

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit sont désormais très répandus sur le marché, mais les tarifs ne conviennent pas à toutes les bourses. C’est pourquoi Realme a lancé ses Buds Air 2, avec un prix qui passe aujourd'hui de 49,99 euros à seulement 34,99 euros sur Amazon.

À présent, trouver des écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros est assez simple. Les constructeurs multiplient les références sans négliger les performances audio et en intégrant même des fonctionnalités poussées, que l’on peut retrouver sur un segment plus haut de gamme. Realme fait partie de ses marques, qui démocratisent la réduction de bruit active à prix réduit. C’est d’autant plus vrai avec les récents Buds Air 2 proposant la réduction de bruit active pour à peine 50 euros. Déjà abordables, ces écouteurs profitent aujourd’hui d’une réduction de 30 % sur leur prix initial.

Pourquoi les Realme Buds Air 2 valent-ils le coup ?

Ce sont des écouteurs intra-auriculaires confortables

Lesquelles profitent de la technologie de réduction de bruit active

Ainsi que d’un bon rendu sonore pour leur prix

Sans oublier leur bonne autonomie

Annoncés à 49,99 euros, les écouteurs sans fil Buds Air 2 de Realme sont en ce moment moins en promotion sur Amazon. En effet, grâce à une remise de 30 % les oreillettes du constructeur chinois passent à 34,99 euros seulement.

Des écouteurs épatant pour le prix

Les Buds Air 2 affichent un design assez similaire à la version Pro. Cette conception n’est pas sans rappeler celles des écouteurs de la marque à la Pomme. En effet, les oreillettes optent pour un format tige en intra-auriculaire, donc avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles et, surtout, être plus confortable durant une longue session d’écoute. Au bout de ses tiges, on retrouve les contrôles qui permettront de mettre pause un morceau, passer au titre suivant ou de basculer entre les différents modes à l’aide de surfaces tactiles. Et si vous avez des doutes sur la résistance, sachez qu’ils sont certifiés IPX5 et résisteront donc à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Par ailleurs, les écouteurs embarquent un capteur de présence qui permettra à la lecture de s’interrompre dès que l’un ou les deux sont ôtés des oreilles. Mais l’écoute de la musique reste possible même avec un seul écouteur en place. Pour vous accompagner, Realme s’assure d’offrir une belle autonomie et promet 4h avec la réduction de bruit active, et 5h sans. Quant au boitier qui loge les écouteurs, il est assez basique, mais il a surtout l’avantage d’être compact et léger. Ce dernier est censé offrir 4 charges supplémentaires, soit un total de 25 heures d’écoute. Il suffira d’une charge de 10 minutes, selon Realme, pour récupérer 2 heures d’autonomie.

Une réduction de bruit surprenante (dans le bon sens)

Ces écouteurs entrée de gamme ont surtout la particularité d’embarquer la réduction de bruit active, tout comme sur les modèles Pro. Realme a tenu à soigner son système d’annulation des bruits parasites et force est d’avouer que cette dernière n’a pas à rougir même face à des appareils plus chers. Deux micros agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 25 dB d’après la marque, soit plus que les FreeBuds 4i de Huawei — jusqu’à 22 dB. Sachez tout de suite que cette réduction reste loin d’être aussi efficace que celle des meilleurs écouteurs du marché — on pense par exemple aux AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4, mais au vu de leur prix, les Buds Air 2 s’en sortent très bien.

Lors de notre test, la réduction de bruit s’est révélée très efficace. Chez soi, on est plongé dans une bulle, à l’extérieur elle isole un peu moins en particulier dans les environnements bruyants, mais atténue en partie les bruits gênants. Il y a même un mode Transparence pour pouvoir rester à l’écoute de l’environnement autour de vous. Ce qui est bien pratique dans certaines situations comme pour traverser un passage piéton ou écouter une annonce en gare.

Un son équilibré, mais avec quelques concessions

Avec leur format intra-auriculaire, les Buds Air 2 devraient offrir une bonne isolation passive et une bonne qualité audio, notamment avec la présence des haut-parleurs de 10 mm de diamètre. Toutefois, il a fallu faire quelques concessions sur ces écouteurs, Realme fait l’impasse sur la prise en charge de l’aptX ou du LDAC. Il faudra vous contenter des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming les plus connues comme Spotify ou Apple Music. Le constructeur communique également sur une latence « super low » (super basse) de 88 millisecondes. La connexion Bluetooth est quant à elle assurée par la version 5.2 de la norme sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Realme Buds Air 2.

D’autres écouteurs sans fil à prix abordable

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

