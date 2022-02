Le Samsung Galaxy Z Flip 3 devient moins cher que le nouveau Galaxy S22

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un téléphone premium qui coûte un certain prix, mais aujourd'hui la facture s'allège de près 300 euros chez Cdiscount, rendant ce smartphone pliable encore moins cher que le nouveau S22.

La concurrence sur le marché des smartphones pliables commence réellement à s’intensifier. Oppo a récemment dévoilé son Find N et Huawei a d’ores et déjà commercialisé son P50 Pocket. D’un côté tant mieux, car cela s’accompagne d’une chute des prix en 2022, la preuve dès aujourd’hui avec l’excellent Galaxy Z Flip 3 qui perd presque 300 euros sur son prix initial.

Les points clés du Galaxy Z Flip 3

Un appareil photo convaincant

Un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puissance premium avec le Snapdragon 888

Un smartphone pliable résistant grâce à la certification IP X8

Au lieu de 1 059 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 779 euros chez Cdiscount grâce à une remise immédiate de 180 euros et une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 mars 2022.

Un smartphone mignon, mais premium

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a beau être tout mignon une fois plié, il n’en reste pas moins un smartphone avec une fiche technique aussi premium que les meilleurs téléphones de 2021. Tout d’abord, son écran pliable est d’excellente qualité, puisque AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et 120 Hz adaptatif. Ensuite, on retrouve à l’intérieur de la bête un puissant Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration permettra aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D.

La batterie est en revanche un peu juste avec une capacité de seulement 3 300 mAh, de même pour la charge « rapide » qui n’ira pas au-delà des 15 W de puissance, que ce soit en mode filaire ou sans fil. Il se rattrape toutefois au niveau de la photo avec un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant, bien cachée dans la bulle de l’écran pliable interne. La polyvalence n’est pas son point fort avec seulement du grand-angle et de l’ultra grand-angle, mais la qualité est au rendez-vous, de jour comme de nuit.

Les différences avec le premier Z Flip

Ce Z Flip 3 reprend globalement le même design que son prédécesseur, avec toutefois de meilleures finitions, notamment au niveau de la finesse des bordures de l’écran pliable interne. Le changement par rapport au premier Z Flip s’opère réellement sur le clapet, où le petit écran passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage, surtout que ce dernier apporte de nombreuses possibilités sans avoir à déplier le smartphone comme mettre un minuteur, contrôler la musique ou prendre une photo.

La dalle n’aura d’ailleurs pas peur des ongles grâce à une protection Gorilla Glass Victus très convaincante, tout comme la résistance générale du smartphone pliable qui a été clairement améliorée. Le film de protection plastique nécessaire pour plier l’écran est désormais 80 % plus résistant qu’avant et on retrouve désormais une certification IPX8 pour résister contre les éclaboussures et l’immersion dans l’eau jusqu’à plus d’un mètre de profondeur.

Dernière différence et pas des moindres, On retrouve à bord Android 12 avec l’interface One UI 4.0, qui est d’ailleurs toujours adaptée au format particulier du téléphone. On pense notamment au Flex Mode, lequel permet d’utiliser le Galaxy Z Flip 3 en position assise en partageant l’écran en deux — très utile pour un appel visio.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 3.

