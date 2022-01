Le prix de ce TV Samsung QLED 4K de 50 pouces est en chute libre

Si vous cherchez un nouveau téléviseur, le QLED peut être une belle alternative afin de profiter d'une meilleure qualité d'affichage pour moins cher que de l'OLED. Le téléviseur QLED 50 pouces de Samsung est justement en promotion à 699,99 euros au lieu de 899,99 sur le site Fnac et Darty.

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Si la firme coréenne est sur le point de proposer des téléviseurs OLED, sa marque de fabrique c’est bien la technologie QLED. Plus abordable, elle arrive à offrir une meilleure qualité d’image que le LCD avec une belle reproduction des couleurs ainsi que des contrastes de qualité. Lors des soldes, le modèle QE50Q68A de 50 pouces profite de 200 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Samsung

La dalle QLED (50 pouces) en 4K

La compatibilité HDR 10 et HDR10+

Le système SmartTV avec de nombreuses applications

Au lieu d’un prix barré à 899,99 euros, la TV QLED Samsung QE50Q68A bénéficie de 23 % de réduction pour se trouver à présent au prix de 699,99 euros sur le site de la Fnac. Soit une belle économie de 200 euros sur la facture. Ce modèle est également à ce prix sur le site Darty.

Le savoir-faire de Samsung

Samsung est un expert des TV et son expertise se fait sentir sur ce téléviseur QE50Q68A 2021. Cela se confirme avec les bordures autour de la dalle qui sont ultra-fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 50 pouces. Elle respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur.

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec une belle restitution des couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Ce modèle profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. Le téléviseur est d’ailleurs compatible HDR 10 et l’HDR 10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos films préférés. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital + et vous vous retrouvez avec un excellent combo.

Une interface maison réussie et fluide

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison Tizen qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. Il même possible de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement.

On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby afin de la contrôler à la voix sans avoir à toucher la télécommande. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2. À noté qu’il ne dispose pas de port HDMI 2.1, mais il dispose d’une bonne variété de ports avec 3 entrées HDMI, 2 entrées USB 2.0, un port Ethernet et une sortie numérique optique.

