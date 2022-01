Samsung Galaxy S20+ : cet ancien flagship est en cours de déstockage

Ancien fleuron de la gamme Galaxy de Samsung, le S20+ reste très recommandable encore aujourd'hui. Le voilà en déstockage sur le site E.Leclerc au prix de 499 euros seulement ! Une belle affaire surtout au vu de son prix de lancement, qui était de 1 009 euros.

Avec l’arrivée imminente des prochains fleurons du géant Samsung, les anciens smartphones de la marque coréenne voient leur prix chuter. Et même après deux an, le Galaxy S20+ offre des caractéristiques performantes et reste encore aujourd’hui un excellent choix surtout au vu de son prix actuel. Le très bon Samsung Galaxy S20 Plus profite en ce moment de plus de 500 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Pourquoi le Galaxy S20+ est toujours intéressant ?

Il possède un écran AMOLED à 120 Hz

Il promet encore de belles performances grâce à son combo Exynos 990 + 8 Go de RAM

Et propose un appareil photo polyvalent et de qualité

Lancé à 1 009 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S20+ uniquement 4G et avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un ancien qui flaship qui reste encore un excellent smartphone

Il est vrai qu’on pourrait penser que le S20+ a fait son temps, mais si ce dernier fête bientôt ses deux ans il reste un très bon smartphone premium. Ses finitions sont exemplaires, avec bordures bien arrondies qui font leur effet une fois en main. En face avant, on a le droit à un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces qui offre une excellente qualité d’image grâce à sa définition QHD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et vous obtenez une navigation agréable et fluide au quotidien. Il respire la solidité avec sa certification IP68 et sa protection Gorilla Glass 6 pour éviter les rayures.

Pour fonctionner efficacement, le S20+ est propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour ce modèle 4G. Cette configuration peut paraître vieillissante, mais elle a encore de beaux restes. Vous aurez un smartphone assez puissant et réactif pour faire tourner quelle application ou n’importe quel jeu 3D, sans souffrir de ralentissement.

Un appareil photo qui convient toujours aux exigences actuelles

Toujours un craque dans la photo, le Galaxy S20+ n’est pas en reste. Il s’appuie sur un module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). Les résultats sont satisfaisants, de jour comme de nuit. Il offre une bonne polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, zoom, etc. De plus, on retrouve à l’avant un capteur de 10 mégapixels, pour des selfies qui peuvent afficher une définition 4K.

Enfin, côté autonomie, il ne fait pas partie des marathoniens, mais grâce à des mises à jour le S20+ gère mieux l’endurance au quotidien. Sa batterie de 4 500 mAh peut facilement tenir une journée complète, voire un peu plus selon votre utilisation. La compatibilité avec la recharge rapide jusqu’à 25 W ainsi que la charge sans fil (et inversée) sont de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.