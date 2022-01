Plus de 50 % de réduction pour la sonnette connectée d’Arlo sur Amazon

Ajouter une caméra à sa sonnette peut s’avère être très utile, et ça tombe bien on a le bon plan qu’il vous faut. La sonnette connectée d’Arlo est idéale pour toujours garder un œil sur le pas de votre porte, elle est en ce moment en promotion et passe à 98,89 euros au lieu de 199 euros à son lancement.

Les sonnettes connectées sont bien pratiques au quotidien. Avec ce type d’appareil, vous savez qui sonne à la porte et interagir en vocal avec eux (livreur, démarcheur, amis) tout en les voyant en vidéo et cela, où que vous soyez. Les sonnettes connectées peuvent même servir de caméra de surveillance. C’est donc une solution bénéfique pour sécuriser votre maison, qui reste toutefois assez coûteuse. Néanmoins à l’occasion des soldes, la sonnette connectée d’Arlo — spécialiste des caméras de surveillance — perd plus de 100 euros sur son prix.

La sonnette connectée d’Arlo c’est quoi ?

Une sonnette sans fil facile à installer

Une bonne qualité vidéo avec HDR, même de nuit

Détecte les mouvements et intègre une alarme

Compatible avec les assistants Google et Amazon

Lancée à 199 euros, la sonnette connectée d’Arlo est disponible en promotion à 98,89 euros sur Amazon, soit plus de 100 euros de remise immédiate.

Une installation plus simplifiée pour les bricoleurs du dimanche

La seconde sonnette du constructeur Arlo règle le plus gros souci que possédait la première version : elle n’a plus besoin de fil. Eh oui c’est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne sont pas très bricoleurs, le constructeur américain simplifie son installation avec juste deux trous à percer. Pour la faire fonctionner, il suffit de la connecter au Wi-Fi avec une portée de 20 à 25 mètres en se rajoutant obligatoirement à l’écosystème Arlo déjà installé chez vous, sans quoi il est impossible de l’utiliser. L’installation logicielle est simple et l’application offre de nombreuses possibilités, comme la prévisualisation 3 secondes avant la détection de mouvement ou encore la détection de colis. Pas de carillon ici , c’est votre smartphone qui vous avertira si l’on a pressé le bouton de votre sonnette.

Concernant l’autonomie, lors de notre test cette dernière a tenu 34 jours en mode « activé », avec des passages réguliers, des mouvements détectés. Comptez donc plutôt un mois et en mode désactivé elle tiendra deux mois et demi. Elle dispose d’une batterie amovible rechargeable. Mais il est également possible d’opter pour un raccordement sur secteur (avec l’aide recommandée d’un professionnel). Elle est bien évidemment adaptée à l’extérieur, résistante aux intempéries comme à la chaleur ou au froid. Le design suit les codes de la marque et reste quasi identique au modèle précédent.

Pour voir qui se cache derrière votre porte (de la tête au pied)

En ce qui concerne la qualité vidéo, elle est excellente. La caméra affiche une définition vidéo 1080p et le capteur avec HDR permet d’obtenir une image détaillée dans toutes les situations de luminosité, de jour comme de nuit grâce à sa vision nocturne. L’angle de vision de 180° est ensuite l’une de ses plus grandes forces pour afficher le plus de choses possibles. D’ailleurs cette sonnette à la particularité d’utiliser un ratio 1:1 pour voir également le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien par exemple apercevoir un colis déposé. Pour profiter de ce ratio, il faut positionner la caméra à 122 centimètres du sol.

Vous pouvez déclencher le flux vidéo à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via l’application mobile ainsi que le haut-parleur et le micro de la sonnette vidéo. Le micro est d’ailleurs de bonne facture, même s’il a tendance à saturer si vous poussez trop haut le volume. Autre avantage, Arlo vient équiper sa sonnette d’une sirène qui sera assez puissante pour faire peur à un potentiel cambrioleur. Vous pouvez la déclencher à distance depuis votre smartphone si un intrus est repéré ou la programmer pour qu’elle sonne dans certaines situations. Quant au flux vidéo, vous pouvez le consulter en direct, mais si vous souhaitez garder l’enregistrement il faudra passer par le cloud d’Arlo, un abonnement qui vous coûtera 2,79 euros/mois. Sachez que la sonnette est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Arlo Vidéo Doorbell.

