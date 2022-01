Xiaomi 11T Pro : le prix de ce flagship killer baisse fortement pendant les soldes

Écran 120 Hz, charge 120 W et Snapdragon 888 : le Xiaomi 11T Pro emprunte toutes les caractéristiques des smartphones premium, sauf leur prix. À l'occasion des soldes, il profite même de 120 € de réduction pour devenir plus abordable. La version 256 Go passe alors de 699 euros à 579 euros chez Darty.

Parmi les nombreuses annonces faites par Xiaomi en 2021, on garde à l’esprit la récente présentation des Xiaomi 11T et 11T Pro. Ces deux smartphones — surtout la version Pro — affichent des caractéristiques particulièrement musclées capables de rivaliser avec des appareils vendus bien plus cher. Le 11T Pro se démarque par sa fiche technique extrêmement solide, mais pour des centaines d’euros en moins sur la facture. Le rapport qualité-prix est excellent et le devient davantage grâce à cette offre disponible pendant les soldes.

Les points essentiels à retenir du Xiaomi 11T Pro

Un écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un capteur principal de 108 mégapixels

Sans oublier la charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Avec un prix de lancement à 699 euros, la version 256 Go du Xiaomi 11T Pro est désormais affichée à 599 euros sur le Darty. Le site marchand français ne s’arrête pas là et offre 20 euros de réduction avec le code DARTY20 pour faire tomber le prix du téléphone à 579 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 11T Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des caractéristiques haut de gamme sans le prix

Le Xiaomi 11T Pro se positionne comme le nouveau flagship de la gamme 11T. Il faut dire que Xiaomi n’a pas lésiné sur les composants : le smartphone s’équipe du Snapdragon 888, l’un des meilleurs SoC du moment en termes de performances. Avec une telle configuration, le 11T Pro devrait vous accompagner sans sourciller dans toutes vos activités : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. Vous pourrez alors profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous MIUI.

D’ailleurs, pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image.

Équipé d’une charge rapide bluffante

Comme à habitude, Xiaomi prend soin de rendre endurants ses terminaux. C’est donc sans surprise que l’on retrouve sur ce smartphone une batterie de 5000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Cependant, ce n’est pas ce que l’on retient le plus sur le modèle Pro, mais plutôt la présence d’un bloc d’alimentation de 120 W fourni dans la boîte. Ce dernier va permettre de recharger le smartphone en seulement 17 minutes. Voilà la promesse faite par le géant chinois, et dont nous pouvons confirmer les dires : il nous a fallu seulement 15 minutes et 49 secondes pour recharger à bloc le Xiaomi 11T Pro, alors qu’il ne lui restait que 3 % de batterie. Notez que le smartphone ne dispose pas de la charge à induction.

Quant à la partie photo, ce n’est pas vraiment sa force, mais il reste toutefois convaincant. C’est d’ailleurs son capteur principal de 108 mégapixels qui se montre efficace et vous offrira de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée, c’est le seul défaut. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisants.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 11T Pro.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.