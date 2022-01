Mi-écran PC, mi-TV connectée, le Samsung Smart Monitor M7 est en promotion

Avec son Smart Monitor M7, Samsung a réussi le pari de proposer un modèle hybride qui peut tout aussi bien être utilisé en tant qu'écran PC classique que comme TV grâce à l'intégration d'un OS. Cet écran de 32 pouces est moins cher pendant les soldes d'hiver grâce à une promotion doublée d'une ODR : son prix passe ainsi de 399,99 euros à 289,99 euros chez Darty.

Entre un écran PC pour de la bureautique et une mini TV d’appoint, pourquoi choisir ? C’est probablement ce que s’est dit Samsung en créant son Smart Monitor M7 de 32 pouces. Ce dernier est un modèle hybride qui peut s’utiliser à la fois comme moniteur PC et comme TV, puisqu’il embarque le logiciel Tizen. Et pour profiter des atouts de cet écran connecté, le moment sera idéal puisque, à l’occasion des soldes d’hiver, l’écran hybride de la marque sud-coréenne bénéficie non seulement d’une promotion, mais aussi d’une offre de remboursement.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Smart Monitor M7

Un écran hybride mi-moniteur, mi-TV d’appoint

Une télécommande pratique est fournie

L’écosystème Tizen avec toutes ses applications

Habituellement proposé à 399,99 euros, puis réduit à 349,99 euros, le Samsung Smart Monitor M7 en 32 pouces revient aujourd’hui à 289,99 euros sur Darty grâce à une ODR de 60 euros, qui court jusqu’au 30 janvier 2022.

Un design simple et efficace

Visuellement, le Samsung Smart Monitor M7 a tout d’un écran PC standard. Sa dalle de 32 pouces est encadrée de bordures très fines et repose sur un pied plat et solide, mais qui ne sera pas ergonomique. Il ne sera pas possible de faire pivoter l’écran ou de régler sa hauteur, donc il faudra se contenter de sa position initiale. Mais sa fabrication n’a vraiment pas été bâclée, et ce design sera tout à fait adapté pour regarder ses contenus de manière confortable. Au niveau de l’écran, qui reste par ailleurs bloqué à 60 Hz, celui-ci pêche un peu côté luminosité, mais pour une utilisation à la maison, cela restera satisfaisant.

Autrement, Samsung a misé sur une connectique bien pensée. Au dos de l’écran, on retrouve donc une alimentation intégrée, un hub USB 2.0 avec trois ports USB-1, deux ports HDMI 2.0 et un port USB-C qui remplace les ports VGA ou DisplayPort que l’on retrouve habituellement sur des écrans PC standards. Ce port USB-C permettra donc, avec un seul câble, d’alimenter un PC portable, de gérer un hub USB et de transmettre de la vidéo. Autres atouts : le Wi-Fi 5 ac et le Bluetooth 4,2 sont de la partie.

Un écran qui se prend pour un téléviseur

Là où le Smart Monitor M7 se démarque vraiment, c’est sur son aspect connecté qui lui permet d’être utilisé comme écran PC, mais aussi comme télévision d’appoint. Comme précisé précédemment, le modèle intègre un logiciel Tizen, dont l’interface apparaît en bas de l’écran sur un bandeau horizontal. Grâce à cet ajout, vous pourrez avoir accès à une foule d’applications phares, comme les traditionnels YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore Apple TV. L’écran s’accompagne d’une télécommande pour pouvoir naviguer dans les menus. La boutique d’applications sera aussi de la partie pour pouvoir installer d’autres services, même si le catalogue n’est pas très fourni.

Outre l’aspect TV, l’écran embarque aussi plusieurs solutions de connexion sans fil pour les smartphones et les autres PC. Elles sont réunies dans le menu « Remote Access by Knox » et s’adressent plutôt à un public professionnel. Ces connexions passeront par Samsung Dex, pour les smartphones de la marque ou Office 365, si votre entreprise utilise l’écosystème Microsoft. Le Smart Monitor M7 est aussi compatible avec AirPlay 3 pour pouvoir se connecter facilement à un produit Apple.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Smart Monitor M7.

