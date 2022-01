En solde, ce PC portable gaming avec une RTX 3050 n’est plus si cher que ça

Si vous recherchez un ordinateur portable performant et abordable pour jouer à vos jeux PC, on vous propose le Acer AN515-55-55Z5 intégrant une RTX 3050, qui voit son prix passer de 999 euros à 799 euros pendant la deuxième démarque des soldes d'hiver sur Cdiscount.

Les PC portables dédiés au gaming sont nombreux, mais certaines références arrivent à tirer leur épingle du jeu en proposant un bon rapport qualité-prix. C’est le cas du Acer AN515-55-55Z5 possédant une fiche technique capable de faire tourner la majorité des jeux disponibles sur Steam, Epic Games et consorts, pour un prix vraiment intéressant grâce à cette réduction de 200 euros.

La fiche technique du Acer AN515

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3050 + i5 + 8 Go de RAM

Un SSD NVMe format M.2 de 512 Go

Windows 11 préinstallé

Au lieu d’un prix affiché à 999 euros sur le site officiel, le PC portable Acer AN515-55-55Z5 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros chez Cdiscount.

De bonnes performances pour le prix

Le PC portable Acer AN515-55-55Z5 n’est définitivement pas le plus puissant de sa catégorie, mais il a le mérite de proposer une fiche technique équilibrée pour un prix relativement abordable en ce lundi 24 janvier 2022. En effet, ce laptop embarque des composants suffisamment performants pour faire tourner tous vos jeux PC grâce à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 ou encore un processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz, sans oublier les 8 Go de RAM. En revanche, vous ne pourrez pas lire les titres les plus gourmands en ressource dans la plus haute qualité graphique, mais vous pourrez y jouer dans de bonnes conditions et avec un fps stable. De plus, le SSD de 512 Go au format M.2 est très rapide et permettra de réduire considérablement les temps de chargement.

Toujours dans le but de jouer dans de bonnes conditions, le laptop gaming d’Acer intègre un écran de 15,6 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz. Vous pourrez également compter sur un filtre anti-éblouissement pour améliorer le confort au quotidien. En ce qui concerne la connectique, on retrouve un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 ainsi qu’une prise Ethernet et un port jack 3,5 mm, soit tout ce qu’il faut pour brancher votre matériel gaming déjà acquis, comme un souris ou un casque audio.

Windows 11 sans mise à jour

L’Acer AN515-55-55Z5 fait partie de ces récents ordinateurs portables qui intègrent d’office Windows 11, ici en version Home Edition 64 bits. Pas besoin de mise à jour à partir de Windows 10 donc, vous profiterez dès l’allumage de toutes les nouveautés de l’OS de Microsoft, en passant par la nouvelle interface et le nouveau menu démarrer, jusqu’aux intégrations pertinentes dans le domaine du gaming, à savoir l’application Xbox qui est préinstallée pour s’abonner au Game Pass sur PC et, ainsi, accéder à des centaines de jeux à télécharger ou à jouer directement en streaming avec xCloud.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.