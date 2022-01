Compacte et puissante, cette barre de son Samsung est soldée à un bon prix

Vous recherchez une barre de son avec un bon rapport qualité/prix pendant les soldes ? Ne cherchez plus : la Samsung HW- S61A est aujourd’hui remisée à 249 euros sur Rakuten, contre 399 euros habituellement.

La barre de son Samsung HW-S61A possède plusieurs avantages. Tout d’abord, elle est particulièrement compacte pour trouver facilement sa place sur votre meuble TV. Elle propose évidemment une qualité sonore au rendez-vous, et pour celles et ceux qui le souhaitent, elle est en ce moment en promotion pendant les soldes avec 150 euros de réduction sur son prix initial.

Quels sont les points clés de la Samsung HW-S61A

Une barre de son compact au design élégant

Un caisson de basse et un haut-parleur central intégré

Un son puissant et immersif

Compatible avec Alexa

Une barre de son élégante qui se glissera parfaitement sous votre téléviseur

Esthétiquement, le modèle HW-S61A est une barre de son élégante avec des lignes épurées, qui profite de la qualité de fabrication Samsung. Avec son revêtement en tissu acoustique premium de la célèbre marque danoise Kvadrat, la barre de son s’intègre facilement à tous les environnements. De plus, grâce à son format compact et ses dimensions 764.0 x 68.0 x 125.0 mm, elle ne sera pas encombrante et peut s’installer facilement devant n’importe quel téléviseur, sans risquer d’empiéter sur l’écran. Notez aussi que vous pourrez, si vous le souhaitez, la fixer au mur. Samsung apporte un petit plus : grâce à la fonction Tap Sound, vous allez pouvoir appairé votre smartphone à la barre, en le rapprochant de cette dernière et en effectuant une simple pression — la barre de son vibre lorsque l’appareil est détecté.

Au niveau des connectiques, on retrouve une sortie HDMI ARC qui sera le seul moyen de la raccorder à votre TV, avec ou sans adaptateur optique. La barre est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth. Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix, mais elle permet surtout de se passer d’un Amazon Echo à la maison.

Petite, mais délivrant une bonne puissance sonore

Malgré son format compact, la barre de son Samsung HW-S61A assure un bon rendu sonore. En plus de la présence de haut-parleurs sur les côtés, Samsung intègre un haut-parleur central afin d’offrir une expérience plus immersive, avec des voix plus claires et des dialogues plus intelligibles, même à faible volume. La S61A délivre donc, un son précis en musique et clair lors de phases de dialogue, ce qui la rend particulièrement adaptée pour le cinéma. Elle dispose d’un caisson de basse dédié, qui délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.0 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Cette barre de son propose une puissance totale de 200 W et embarque 7 haut-parleurs pour une meilleure spatialisation du son. Mais le véritable avantage de cette barre de son, réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies DTS Virtual:X et Acoustic Beam.

