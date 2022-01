Ce minuscule SSD portable de presque 1 To est à petit prix pour les soldes

La particularité du SSD portable PNY Elite CS1050 est d'être incroyablement compact pour se transporter facilement. Si le modèle avec 960 Go de stockage coûte habituellement environ 120 euros, le prix est aujourd'hui abaissé à seulement 93,19 euros sur Amazon.

Les SSD ne sont pas uniquement plus performants que les disques durs traditionnels. En effet, leur conception si particulière permet également de réduire fortement la taille de l’objet, à l’image du PNY Elite CS1050 qui possède de plus petites dimensions qu’une carte de crédit, par exemple. Et en ce moment pour la période des soldes d’hiver, la version intégrant 960 Go est à son meilleur prix.

Le PNY Elite CS1050, c’est quoi ?

Un SSD portable ultra compact

Avec presque 1 To de stockage interne

Et une vitesse de transfert allant jusqu’à 420 Mo/s

Au lieu de 119,99 euros habituellement, le SSD portable PNY Elite CS1050 d’une capacité de 960 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 93,19 euros sur Amazon, soit plus de 20 % de remise immédiate. Notez d’ailleurs que c’est le prix le plus bas jamais constaté chez ce marchand.

Un tout petit SSD…

Le SSD portable PNY Elite CS1050 possède une particularité importante : un design ultra compact. Ses petites dimensions de seulement 35,6 x 60 x 8,9 mm lui permettent d’être facilement transportable, au point de pouvoir se faufiler aisément dans une petite poche de pantalon. La marque démontre même via un visuel que son produit est largement plus petit qu’une carte bancaire. Évidemment, on parle ici de longueur et largeur, mais pas de profondeur.

… avec de bonnes performances

Cependant, ne vous fiez pas à sa petite taille, puisque le SSD portable de la marque PNY intègre tout de même 960 Go de stockage. En ce qui concerne la vitesse de transfert, elle est très raisonnable puisqu’elle atteint 420 Mo/s, aussi bien en lecture qu’en écriture. C’est grosso modo quatre fois plus rapide qu’un disque dur classique, ce qui vous permettra de transférer des fichiers volumineux en seulement quelques secondes. C’est une solution idéale pour les photographes, vidéastes et graphistes ou de manière plus générale, tous les utilisateurs et utilisatrices qui ont besoin d’avoir une copie de leurs fichiers au quotidien.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS X, il suffit de le brancher avec le câble USB 3.1 fourni dans la boîte pour l’utiliser. Bref, du plug-n-play simple et efficace. Rappelons enfin que les SSD résistent bien mieux aux chocs que les disques classiques. C’est d’autant plus important sur un disque externe que l’on déplace très régulièrement.

