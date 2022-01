Aujourd’hui, ce SSD NVMe de 1 To pour PS5 est à un bon prix lors des soldes

Généralement proposés à des prix très élevés, les SSD peuvent parfois se trouver en promotion. C'est le moment ou jamais de booster votre PC ou votre PlayStation 5 avec le Crucial P5 Plus 1 To qui passe à 139,99 euros au lieu de 181,19 euros sur Amazon.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ou vous souhaitez tout simplement apporter un boost de puissance à votre PC ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Pendant les soldes, il est possible de vous procurer l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec plus de 20 % de remise immédiate pour la version 1 To.

Ce qu’il faut retenir du SSD de Crucial

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Compatible PS5

Au lieu d’un prix barré à 181,19 euros, le Crucial SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 139,99 euros sur le site d’Amazon, soit 23 % de remise immédiate.

Un SSD NVMe rapide à installer mais un peu moins sur la PS5

Comme toujours les SSD NVMe, reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Contrairement aux SSD classiques, il vous suffit tout simplement de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension. Si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Remplit parfaitement les conditions demandées par Sony

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la nouvelle console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offre des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Toutefois, ce SSD à un seul défaut, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Il a tout même une protection thermique adaptative.

Une mise à jour plus que bienvenue pour satisfaire les joueurs

En plus d’apporter de meilleures performances en jeu, il est désormais possible d’y ajouter un SSD pour étendre le stockage. Rappelons-le, si la PlayStation 5 est une excellente console, elle souffre d’un défaut majeur : elle ne dispose que de 667 Go de stockage interne. C’est peut-être beaucoup, mais la plupart des titres AAA dépassent les 100 Go. Le stockage vient donc à saturer rapidement au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console. C’est pourquoi la mise à jour faite par Sony a fait beaucoup d’heureux, et avec ce SSD de 1 To de stockage vous profiterez d’un plus grand espace de stockage. Vous allez pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

