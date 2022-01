Le casque sans fil Bose QC 45 baisse drastiquement son prix grâce aux soldes

Bose a lancé son QC 45 qui a la lourde tâche de succéder à l'excellent QC 35 II. Ce nouveau casque sans fil à réduction de bruit améliore évidemment certains éléments de l'ancien modèle, mais son positionnement tarifaire pouvait laisser à désirer. Heureusement, les soldes d'hiver sont là pour corriger un peu le prix jugé trop élevé à la sortie.

En fin d’année 2021, Bose a officialisé le successeur tant attendu du QC 35 II. Son nom, QuietComfort 45. Sans surprise, ce nouveau casque sans fil est très bon, mais les améliorations par rapport à l’ancienne génération sont assez minimes, d’autant plus que le Headphones 700 de la même marque propose une expérience sonore plus ou moins similaire pour un prix inférieur. On ne peut que donc apprécier une baisse de prix de 80 euros pour le QC 45 à l’occasion des soldes.

Les points clés du Bose QC 45

Le design toujours aussi confortable

La réduction de bruit et le mode Transparence

L’arrivée du port USB-C pour une charge rapide efficace

Au lieu de 349 euros habituellement, le casque sans fil Bose QC 45 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 270 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 49 euros et un coupon de 30 euros à activer sur la page produit, mais uniquement en coloris Blanc. Si vous le voulez en Noir, il faut aller chez La Fnac, Darty et Boulanger qui le proposent à 299 euros grâce à une remise de 50 euros une fois dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose QuietComfort 45. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design identique au QC 35 II

Le Bose QuietComfort 45 est sorti trois ans après le QC 35 II, mais aucun effort de plus n’a été fait au niveau du design de ce nouveau casque circum-aural de la marque américaine. Eh oui, il reprend exactement le même look instauré par son prédécesseur, à tel point qu’il est quasi impossible de différencier les deux à l’œil nu. Cependant, il ne faut pas le voir comme une faiblesse tant le QC 45 est confortable à porter sur de longues sessions. Il reprend même les boutons physiques pour contrôler le casque, ce qui est bien plus instinctif que des commandes tactiles parfois hasardeuses. On apprécie aussi le fait qu’il soit pliable et donc aisément transportable.

Les nouveautés du QC 45

Le QC 45 reprend évidemment quelques fonctionnalités de son excellent prédécesseur, mais il en ajoute d’autres, notamment avec le mode Transparence qui est très efficace. C’est tout simplement l’inverse de la réduction de bruit. D’ailleurs, l’ANC (Active Noise Control en anglais) a été une nouvelle fois améliorée, se révélant très performante dans toutes les situations (rue, métro, avion, etc.). On regrette cependant que son intensité ne puisse être ajustée. Impossible également de la désactiver sans passer par le mode transparent ou en le branchant avec un câble. Sans surprise, le son est de qualité, mais n’est pas forcément meilleur par rapport à la version précédente.

L’autre nouveauté notable du Bose QC 45, c’est l’arrivée du port USB-C qui remplace le microUSB du QC 35 II. Déjà que l’autonomie est rehaussée à 24 heures avec la réduction de bruit activée, contre 20 heures auparavant, c’est surtout la charge rapide efficace qui va être pratique au quotidien. En effet, il faut 2h30 pour recharge le casque entièrement et seulement 15 minutes suffiront pour profiter de votre musique pendant environ 3 heures. Ce qui ne change pas en revanche, c’est sa capacité à se connecter à plusieurs appareils simultanément grâce à sa puce NFC et au Bluetooth 5.1.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Bose QuietComfort 45.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.