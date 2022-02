La version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 10S est soldée à seulement 214€

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau composant de pointe afin d'assurer des performances honorables. Habituellement à 249 euros pour le modèle avec 128 Go de stockage, il est aujourd'hui disponible à seulement 214 euros grâce à un code promo.

Dans la gamme des smartphones conçus par Xiaomi, s’il y en a bien un à ne pas oublier c’est le Redmi Note 10S. Il est tout simplement le téléphone entrée de gamme qui met tout le monde d’accord. Ce dernier ressemble à la version classique, mais promet une meilleure expérience photo ainsi que des meilleures performances, le tout pour un prix abordable. C’est d’ailleurs la version 128 Go qui bénéficie d’un meilleur rapport qualité-prix, grâce à une réduction de 35 euros sur son prix.

Les points forts du Redmi Note 10S

Un écran Super AMOLED

Un processeur solide : MediaTek Helio G95

Une autonomie de 2 jours avec une charge rapide efficace

Proposé au prix de 249,90 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 10S (6 + 128 Go) est aujourd’hui disponible à 214 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger), en utilisant le code « RAKUTEN15« . Cela revient à faire 35 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10S. Le tableau se met à jour automatiquement.

L’entrée de gamme par excellence

Représentant le segment entrée de gamme du constructeur, le Redmi Note 10S partage une bonne partie de sa fiche technique avec le Redmi Note 10. À commencer par le design, qui est quasi identique : on retrouve un smartphone plutôt léger (178,8 grammes), avec les mêmes dimensions, la même face avant et arrière. Côté écran, il dispose de la même dalle Super AMOLED de 6,43 pouces affichant une définition Full HD+. Certains d’entre vous pourraient regretter l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé que 60 Hz, mais le confort visuel est au rendez-vous. L’écran offre une bonne luminosité, des contrastes excellents et des couleurs plutôt bien calibrées.

Pour continuer dans la comparaison avec le Redmi Note 10, cette version S propose également un quadruple capteur photo situé dans le coin supérieur gauche à l’arrière. Avec toutefois un changement notable, le capteur photo principal passe à 64 mégapixels (au lieu des 48 mégapixels du modèle classique). C’est un ajout bien apprécié qui va permettre au smartphone d’assurer une belle qualité des clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Quant aux autres capteurs, l’ultra grand-angle, les caméras macro et de profondeur proposent les mêmes performances que sur la version classique, mais reste perfectible.

Un Redmi Note 10S…surprenant

La grande force de ce modèle réside dans ses performances, car contrairement à la version classique, le Redmi Note 10S s’équipe non pas d’une puce Qualcomm, mais d’une puce MediaTek Helio G95. Lors de notre test, il a créé la surprise en faisant tourner Fortnite avec une qualité élevée pour les graphismes. Une belle prouesse vis-à-vis du Redmi Note 10 qui n’allait pas au-delà du niveau « faible ». Cette configuration apporte un gain de puissance bienvenue et une bonne fluidité au quotidien. De plus, l’interface de la marque MIUI 12 basée sur Android 11 offre une expérience clairement plaisante et fluide.

Pour finir le téléphone embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. Malgré un changement de processeur, l’endurance de l’appareil n’est pas affectée. Le smartphone peut être utilisé pendant deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète. Il est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W afin de récupérer rapidement des pourcentages : 50 % en 30 minutes.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10S.

Lire aussi

Quel smartphone à moins de 200 euros choisir en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.