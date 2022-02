Les AirPods Max ont attendu la fin des soldes pour être à leur meilleur prix

Apple a fait couler beaucoup d'encre en annonçant son premier casque audio au prix de 629 euros. Un prix qui peut se justifier par sa conception et les technologies embarquées, mais qui reste au-dessus de ce que propose la concurrence. C’est pourquoi il devient plus intéressant de succomber à ce casque quand il profite de 200 euros de réduction.

Après les succès de ses AirPods et AirPods Pro, Apple a sorti son premier casque sans fil : les AirPods Max. Ils offrent une qualité de fabrication incomparable et une expérience sonore très haut de gamme. Si le prix était un frein, sachez qu’aujourd’hui le casque sans fil devient plus abordable grâce à une réduction de près de 200 euros dans son coloris rose uniquement.

Les AirPods Max en quelques mots

Une qualité de fabrication premium digne d’Apple

Un traitement audio performant et une réduction de bruit active excellente

Les nombreuses fonctionnalités liées à l’écosystème Apple

Avec un prix de lancement à 629 euros, le casque audio AirPods Max devient plus accessible avec cette remise de plus de 30 % et passe à 435,61 euros seulement sur Amazon. Sachez que vous ne l’aurez à ce prix que dans le coloris rose. Si vous souhaitez une couleur plus sobre, le modèle gris sidéral est en promotion à 499 euros.

Un casque qui profite du savoir-faire de la marque

Apple a toujours su tirer son épingle du jeu au niveau du design, c’est pourquoi sans surprise les AirPods Max profitent du savoir-faire de la marque et arborent un look épuré et raffiné. Plus sophistiqué que la concurrence, il est composé de matériaux honorables tels que du métal, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable, alors que la plupart des constructeurs misent sur le plastique. Ce choix de matériaux a des conséquences sur le poids, puisqu’il pèse environ 400 grammes. Heureusement, la marque à la pomme a pensé à ajouter un tissu maillé sur son arceau réglable pour répartir de façon équilibrée ce poids sur le crâne. On a même droit à des coussinets à mémoire de forme pour un meilleur confort sur les oreilles.

Par contre, il se peut que l’étui de protection ne soit pas au goût de tout le monde… Mais il permettra de recharger les AirPods Max en 2h15 environ. Concernant l’autonomie, elle est plutôt correcte, car le casque peut tenir un peu plus de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active et l’audio spatial avec une charge complète. Quant aux contrôles, il intègre la fameuse Digital Crown toujours fluide et plaisante à manipuler afin d’effectuer quelques actions, comme régler le volume, changer de morceaux, utiliser Siri. Le casque dispose d’un autre bouton physique qui lui, sera dédié à la réduction de bruit active.

Une qualité sonore bluffante et la magie de l’OS d’Apple

Après la réussite de ses AirPods Pro, Apple intègre également sur son casque la réduction de bruit active et c’est clairement une réussite. Il embarque six micros orientés vers l’extérieur pour capter les sons ambiants et les couper totalement à l’oreille de l’utilisateur pour offrir un son est immersif. Cette technique rend la réduction encore plus efficace que la concurrence — le Sony WH-1000XM4, par exemple. De plus, cela permet d’isoler votre voix pendant vos appels téléphoniques de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Le mode Transparence n’a pas non plus été négligé, et ce dernier vous permettra d’entendre les sons extérieurs de façon claire sans avoir à retirer son casque.

Niveau son, on retrouve deux transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion afin de délivrer un son parfaitement net. Et avec la puce H1, le casque offre une expérience sonore de grande qualité avec un rendu fidèle. On retrouve également un système de spatialisation du son afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles, renforcés par la présence de gyroscope sur le casque pour une écoute immersive comme au cinéma. Comme tout produit d’Apple, le casque prend tout son sens lorsqu’il est associé avec un appareil de la marque. Il se configure en un seul geste et s’appareille rapidement, se met en pause lorsque vous les retirez et reprend la lecture lorsque vous le remettez — une fonction très appréciée. Enfin, depuis l’arrivée d’iOS 15, un petit signal Bluetooth permet de les localiser en cas d’oubli, sur le réseau Find My d’Apple, mais aussi d’obtenir l’audio spatialisé sur tvOS et macOS.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque d’Apple AirPods Max.

