Amazon propose le pack ultime pour surveiller votre domicile à un très bon prix

Si vous souhaitez sécuriser votre domicile sans pour autant investir une grosse somme d’argent, nous avons le bon plan qu’il vous faut. Amazon met en vente l'écran connecté Echo Show 5 de deuxième génération accompagné de la caméra de surveillance Blink Outdoor pour 76,99 euros, contre 184,98 euros séparément.

Quand il s’agit de sécuriser son domicile, on a tendance à croire qu’il faut investir une grosse somme d’argent pour avoir un système de surveillance efficace. Fort heureusement, des alternatives bien moins onéreuses existent. La gamme de caméras connectées Outdoor de Blink (une marque d’Amazon) se propose de surveiller l’extérieur de votre domicile à tout moment. Couplé à l’écran connecté Echo Show 5, ce système devient ultra complet. Un combo très efficace pour assurer une sécurité optimale pour votre domicile, qui profite de près de 110 euros de réduction.

Qu’est-ce que propose ce pack ?

On retrouve une caméra de surveillance qui filme en 1080p

Avec une vision nocturne HD et détection des mouvements

Et qui s’associe parfaitement avec l’Echo Show pour consulter le flux vidéo

Sans oublier la présence d’Alexa

Au lieu d’un prix barré à 184,98 euros, le pack Blink Outdoor + Echo Show 5 (2e génération 2021) profite actuellement de près de 60 % de réduction. On le trouve désormais à 76,99 euros seulement sur Amazon.

Une caméra de surveillance simple et efficace…

Comme son nom l’indique, la Blink Outdoor est une caméra de surveillance destinée à être installée à l’extérieur. Elle est donc capable de résister aux intempéries. Pour celles et ceux qui auraient quelques appréhensions pour l’installer, sachez que cela se fait très facilement. Elle a l’avantage de ne disposer d’aucun câble, donc pas de travaux à faire, ni besoin de faire appel à une assistance professionnelle. Il vous suffit de créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), de la brancher à une prise électrique et de configurer le Blink Sync Module, puis d’insérer les piles AA (incluses) dans les caméras et de placer ces dernières où vous le souhaitez grâce au support qui se fixe sur n’importe quelle surface.

Une fois installée, elle est capable de filmer en HD 1080p pour un rendu propre manquant parfois de détails, mais restent exploitable. Avec cette caméra vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge afin de ne rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée (en 720p uniquement en revanche). Les caméras ne se contentent pas de filmer : grâce à leurs micros intégrés et au système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non. Et pour assurer une bonne sécurité, la Blink Outdoor est capable de détecter les mouvements. D’ailleurs via l’application dédiée, vous avez la possibilité de recevoir des notifications sur votre smartphone ou tablette quand la détection de mouvement repère une présence humaine. Amazon assure que les utilisateurs peuvent créer des « zones de détection » pour réduire les alertes inutiles dans les zones à forte circulation — ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes.

Qui s’associe parfaitement avec l’Echo Show d’Amazon

La caméra de surveillance du géant du e-commerce est proposée avec l’Echo Show 5 de 2021. Cet écran connecté est assez proche du modèle précédent et propose le même écran de 5,5 pouces pour un format toujours aussi compact. Mais avec cet appareil, vous allez surtout pouvoir l’utiliser pour consulter les flux vidéo en direct de votre caméra Blink. L’Echo Show 5 lui-même peut faire office de caméra de surveillance intérieure lorsque vous n’êtes pas chez vous, afin d’avoir toujours un œil sur votre domicile et être rassuré à tout moment. Deux caméras valent mieux qu’une. Ces deux produits Amazon sont évidemment compatibles avec Alexa. Vous allez donc pouvoir demander à l’assistant virtuel de vous afficher un rendu vidéo de la caméra ou tout simplement d’activer et désactiver votre système de surveillance.

N’hésitez pas à consulter la fiche produit de l’Echo Show 5 (2e génération) pour en savoir plus.

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée d’Amazon avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.

