La trottinette électrique abordable de Xiaomi est à prix réduit sur Amazon

Xiaomi est le champion des trottinettes électriques. Et si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, le constructeur propose sa Mi Scooter Essential, qui profite en ce moment de 50 euros de réduction.

Xiaomi propose une gamme complète pour les trottinettes électriques. Une bonne idée, qui permet de satisfaire la plupart des utilisateurs. Parmi celles et ceux qui auraient un petit budget, la Mi Scooter Essential est celle qu’il vous vaut. Comme son nom l’indique, elle propose l’essentielle pour réduire la facture finale. Elle n’est pas pour autant dénuée de qualité, la trottinette profite du savoir-faire du constructeur, et d’une qualité de fabrication exemplaire. Ce modèle devient plus abordable avec 50 euros de réduction — parfait pour faire des économies.

La Mi Scooter Essenital, c’est …

Une trottinette légère, facile à transporter

Capable de monter jusqu’à 20 km/h via 3 modes

Durant une bonne quinzaine de kilomètres

Généralement au prix de 349 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Essential profite de 50 euros de réduction. C’est actuellement la meilleure offre pour ce produit qui est à seulement 299,99 euros sur Amazon.

La plus abordable de chez Xiaomi

Comme dit précédemment, la Mi Scooter Essential est la plus abordable des trottinettes électriques proposées par Xiaomi. On pourrait croire qu’elle serait différente des autres modèles, et pourtant elle a le droit au même design. Pas de différence esthétique, la Essential est logé à la même enseigne que ses grandes sœurs et dispose également d’un châssis en aluminium et d’une conception solide. Elle allège toutefois son poids, et devient facile et rapide à plier, et à transporter, puisqu’elle ne pèse que 12 kg.

Ce modèle abordable propose un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Elle garde la certification IP 54 (contre la poussière et les gouttes de pluie), pour ainsi être en mesure de braver la pluie. Elle conserve également le double système de freinage régénératif et le système E-ABS sur la roue avant, pour assurer la stabilité de l’utilisateur lors des ralentissements. La trottinette fonctionne avec l’app Mi Home, ce qui vous permettra de consulter vos statistiques telles que la distance parcourue. L’écran présent sur le guidon affiche toutes les informations nécessaires, notamment la vitesse, le mode de conduite et la batterie restante.

Pour vous accompagner dans les petits trajets

C’est plutôt au niveau des performances que ce modèle montre ses limites par rapport aux autres modèles. En effet, la Mi Scooter Essential s’équipe d’un moteur d’une puissance (max) de 500 W, qui est bridé à 20 km/h. L’Essential manque donc de cette petite accélération véloce propre à l’électrique que l’on apprécie, mais aura au moins l’avantage de ne pas de dépasser la vitesse maximale réglementée à 25 km/h. En revanche elle propose, comme les autres trottinettes Mi, trois modes de conduites : piéton, standard, sport. C’est ce dernier mode qu’il faudra choisir si vous comptez faire une pointe de vitesse.

Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 20 km. C’est un petit chiffre à côté des 45 km d’autonomie que la Mi Pro 2 offre, mais il faut rappeler que ce modèle est avant tout conçu pour les petits trajets. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffira amplement à vos besoins.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter Essential.

Quelle trottinette électrique choisir ?

