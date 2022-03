Sosh repart à l’offensive avec un forfait mobile 40 Go à moins de 10€/mois

Sosh propose en ce moment un nouveaux forfait sans engagement en série limitée à 9,99 euros par mois avec une belle quantité de données 4G.

Après Free et son forfait de 110 Go à 9,99 euros par mois, c’est au tour de Sosh de proposer un nouveau forfait mobile sans engagement à l’excellent rapport qualité-prix de 40 Go pour 9,99 euros par mois.

Qu’est-ce que propose ce forfait Sosh à moins de 10 € ?

Les infrastructures d’Orange à petit prix

Avec 40 Go de data en France et 10 Go à l’étranger

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Jusqu’au 31 mars 2022, le forfait 40 Go chez Sosh est proposé à 9,99 euros par mois sans prix doublé après la première année. Les autres forfaits sont en série limitée jusqu’au 21 maris : 60 Go pour 13,99 euros et 80 Go pour 14,99 euros mensuels.

L’avantage du réseau mobile d’Orange

La principale force de l’opérateur Sosh, c’est qu’il profite du réseau mobile d’Orange, sans doute le meilleur en France concernant la qualité de communications et de données 4G. Le territoire métropolitain est couvert à plus de 99% et la qualité des appels est optimale. Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous pourrez ainsi profiter de la fiabilité du réseau dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe. La limite se situe à 250 correspondants différents par mois et 3h maximum par appel.

Un forfait fort en data pour son prix

Outre un prix qui ne double pas après la première année d’abonnement, vous retrouverez sur ce forfait une enveloppe de 40 Go de données 4G en France métropolitaine. Vous aurez donc une quantité de data suffisante pour naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux sans même avoir besoin d’un réseau Wi-Fi. Pas de hors forfait en cas de dépassement, le débit est simplement réduit en 3G/3G+ même si vous avez la possibilité d’ajouter quelques Go depuis l’application MySosh.

Sosh prévoit aussi une quantité de 10 Go à utiliser en Europe et DOM. Cela reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

