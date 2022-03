Buds Air 2 : les écouteurs abordables de Realme sont de retour à 35 €

Avec leur réduction de bruit, les Buds Air 2 sont des écouteurs plaisants à écouter en toutes circonstances pour un prix relativement bas. Aujourd’hui Amazon les propose 30 % moins chers qu’à leur sortie.

Realme prend exemple sur Xiaomi, et tente même de faire mieux que son rival en proposant des produits performants aux tarifs agressifs. C’est le cas par exemple de ses true wireless : les Buds Air 2. Ces derniers ont fait fort impression grâce aux technologies qu’ils embarquent — comme la réduction de bruit — pour un prix très contenu. Leurs prestations ont séduit notre rédaction et on obtenue la note de 9/10. S’ils sont désormais remplacés depuis peu par une nouvelle version, ils sont actuellement les écouteurs les plus abordables du marché avec 30 % de réduction sur son prix initial.

Les Realme Buds Air 2 en quelques mots

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

La présence de la réduction de bruit active

La bonne autonomie

Lancés à 49,90 euros, les écouteurs sans fil Buds Air 2 de Realme sont disponibles à seulement 34,99 euros sur le site Amazon, soit plus de 15 euros de remise immédiate.

Les écouteurs pour les petits budgets par excellence

Proposés à un tarif réduit, les Buds Air 2 présentent un look ordinaire, mais soigné. Ils pourraient également nous faire penser aux écouteurs de la marque à la pomme, mais se distinguent avec leurs tiges chromées, donnant un bel aspect premium au produit. On retrouve des oreillettes au format intra-auriculaires avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles et offrir une bonne isolation passive. Ils sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute.

Vous pourrez même les utiliser sous la pluie puisqu’ils sont certifiés IPX5, donc résistant aux gouttes, éclaboussures et transpiration. Concernant les contrôles, vous pourrez mettre la musique en pause, passer au titre suivant ou de basculer entre les différents modes à l’aide de surfaces tactiles. Par ailleurs, les écouteurs embarquent un capteur de présence qui permettra à la lecture de s’interrompre dès que l’un ou les deux sont ôtés des oreilles. Mais l’écoute de la musique reste possible même avec un seul écouteur en place.

Des performances épatantes malgré quelques concessions

Pour ses écouteurs entrée de gamme, Realme a tenu à reprendre l’une des principales fonctionnalités proposées sur les modèles Pro, à savoir la réduction de bruit active. Cette dernière est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent efficacement pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 25 dB d’après la marque, soit plus que les FreeBuds 4i de Huawei — jusqu’à 22 dB. L’utilisateur sera très bien isolé dans toutes les situations, et s’il souhaite entretenir une conversation sans pour autant enlever les écouteurs, il pourra activer le mode transparence. Si cette réduction de bruit active n’est évidemment pas à la hauteur de celle proposée par les AirPods Pro ou encore celle qui équipe les Sony WF-1000XM4, qui dominent aujourd’hui le marché, celle offerte par Realme se défend très bien.

La partie audio n’a pas été délaissée, on retrouve des transducteurs de 10 mm, ainsi qu’un contrôleur Bluetooth 5.2 compatible seulement avec les codecs SBC et AAC. Ils ne prendront donc pas en charge l’aptX ou le LDAC, mais les codecs disponibles resteront suffisants pour écouter les différents titres présents sur les plateformes de streaming. Côté qualité audio, les Buds Air 2 délivrent un son équilibré, qui ne change d’ailleurs pas même avec la réduction de bruit activée. De plus, la qualité des appels ne sera pas en reste, et le travail de suppression des bruits environnants sera toujours aussi appréciable.

Côté autonomie, le constructeur chinois annonce jusqu’à cinq heures d’écoute sur ses écouteurs sans la réduction de bruit. Quant au boîtier, il permet un total de 25 heures d’écoute. Pour finir, sachez que les écouteurs pourront vous offrir près de 120 minutes de lecture après seulement 10 minutes de charge, donc l’autonomie ne devrait clairement pas être un problème à l’usage.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Realme Buds Air 2.

