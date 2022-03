Le Samsung Galaxy S21 est de retour à un excellent prix grâce à cette offre

Les smartphones haut de gamme de Samsung sont un gage de qualité et cela même s'ils appartiennent à l'ancienne génération. C'est notamment le cas du Galaxy S21, qui a en plus maintenant l'avantage d'être proposé à un prix drastiquement réduit après un an de commercialisation. On le trouve en ce moment à partir de 559 euros alors qu'il en coûtait 859 euros au lancement.

Plusieurs smartphones haut de gamme Samsung sont récemment arrivés sur le marché en ce début d’année, soit en tant que remplaçants ou en tant qu’alternatives, mais ils ne font pas encore trop d’ombre à l’ancienne génération, surtout quand cette dernière s’affiche avec de gros rabais pour écouler les stocks. Par exemple, le Samsung Galaxy S21 encore très bon en 2022 bénéficie actuellement d’une réduction de 300 euros sur son prix d’origine.

Comment est le Samsung Galaxy S21 ?

Il est agréable pour les yeux grâce à l’écran AMOLED à 120 Hz

Il est confortable en main avec une diagonale de 6,2 pouces

Il est puissant, car combo Exynos 2100 + 8 Go

Il est bon en photo : 64 + 12 + 12 Mpx

Au lieu de 859 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à partir de seulement 559 euros sur Rakuten. Il s’agit en revanche de la version américaine, le modèle européen est quant à lui disponible au prix réduit de 639 euros sur Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21. Le tableau se met à jour automatiquement.

Exynos vs Snapdragon

Le Samsung Galaxy S21 ne fait pas de concessions au niveau de la puissance, puisqu’il embarque la même puce Exynos 2100 compatible 5G que les autres, avec 8 Go de RAM (contre 12 Go sur le S21 Ultra). Il y a toutefois une exception pour la version américaine du smartphone, qui s’équipe du Snapdragon 888. Ceci étant dit, les performances entre les deux configurations sont assez proches, même si les Galaxy S21 européens sont un peu moins efficaces dans les benchmarks.

Même constat au niveau de la photo, puisque le smartphone premium de Samsung en 2021 propose la même configuration que le S21+, à savoir un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La polyvalence est clairement au rendez-vous, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte. Le smartphone sud-coréen est même capable de filmer en Full HD, 4K et 8K. Le capteur 108 mégapixels est évidemment réservé au plus premium des trois.

Petite taille, mais petite batterie

Le S21 classique est un peu moins premium que les S21+ et S21 Ultra, surtout lorsque l’on pense à son dos en plastique. L’illusion est toutefois réussie et le tout est solide, sans oublier les finitions exemplaires qui rendent l’appareil agréable en main. Par rapport aux deux autres, son format compact est très appréciable grâce à un écran Super AMOLED d’une diagonale de seulement 6,2 pouces pour faciliter grandement la manipulation du smartphone à une main. De plus, la dalle est d’excellente qualité et propose même un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. Enfin, son plus petit gabarit vient évidemment avec une plus petite batterie (ici de 4 000 mAh), mais c’est suffisant pour tenir toute la journée. Notez que la charge rapide et sans fil (et sans fil inversée) sont également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

Quel smartphone Samsung choisir ?

Afin de découvrir les autres références de la marque sud-coréenne que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.