Plus premium, l’Apple Watch Series 6 devient pourtant moins chère que la SE

Si la Series 7 est la dernière Apple Watch premium de la firme californienne, la Series 6 reste encore à ce jour très recommandable. D’autant plus que la version 40 mm est 230 euros moins cher qu'à son lancement et passe de 429 euros à seulement 199 euros sur Cdiscount.

L’Apple Watch Series 7 est la dernière montre connectée premium présenté par Apple, laissant ainsi derrière les projecteurs l’ancien modèle : la Series 6. La nouvelle Apple Watch avance quelques nouveautés bienvenues, mais il faut avouer qu’elle n’apporte pas d’important changement par rapport à la génération précédente. Retirée du catalogue sur le site officiel, l’Apple Watch Series 6 garde pourtant de sérieux atouts et reste toujours recommandable. Et aujourd’hui, elle est disponible sur le site de Cdiscount à moins de 200 euros. C’est un excellent prix, surtout lorsque la Series SE est affichée à 279 euros chez la plupart des sites marchands.

Pourquoi nous recommandons l’Apple Watch Series 6 ?

Pour son suivi de santé poussé : ECG et capteur SpO2

Son bel écran OLED et Always-On Display

Les multiples sports pris en charge

Lancé au prix de 429 euros, la version 40 mm + GPS de l’Apple Watch Series 6 est en ce moment dans un coloris spécial à seulement 199 euros sur Cdiscount. On la trouve aussi dans des coloris plus classiques (rouge ou or rose) à 249 euros.

Si vous souhaitez avoir la 4G, cette version est à 249 euros dans son coloris rouge avec le boîtier 40 mm.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une Apple Watch premium à prix réduit

Après de nombreuses rumeurs laissant envisager que la prochaine montre connectée d’Apple adopterait un design aux tranches plates, comme la plupart des produits de la marque, il n’en fut rien. Et oui, si certains avaient préféré un nouveau look pour l’Apple Watch, cette dernière ressemble fortement à la Series 6. On retrouve donc un design carré aux bords légèrement arrondis, la fameuse Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface, ainsi q’un écran OLED Retina Always-On Display. La différence se fait une fois l’écran allumé, car la Series 7 gagne 1 mm en plus sur chaque taille, passant de 40 à 41 mm et de 44 à 45 mm. Si cela permet une meilleure visibilité des messages ou des notifications, l’écran de la Series 6 reste agréable et lumineux.

Autre différence notable, c’est au niveau de la charge. La nouvelle montre profite d’une charge 33 % plus rapide que la Series 6 grâce à une architecture interne repensée. Il vous faudra 45 minutes pour récupérer 80 % d’autonomie, contre un peu plus d’une heure précédemment. Cela est dû à un petit changement notable : le chargeur de l’Apple Watch Series 7 est désormais compatible USB-C. Mais si Apple annonce sur la Watch Series 7 un écran 70 % plus lumineux avec le Always-on, elle dispose comme la Series 6, de 18 heures d’autonomie. Cette dernière avait d’ailleurs tenu une bonne journée et demie en utilisation classique, ce qui reste dans la moyenne.

Qui a peu de choses à envier à la nouvelle génération

Côté performances, l’Apple Watch Series 7 ne semble pas bien différente de la Series 6. Apple est resté assez évasif sur les performances de sa nouvelle montre connectée durant sa keynote, mais celle-ci dispose bien d’un nouveau processeur S7, là où l’Apple Watch Series 6 utilise le S6. Elle se montre tout aussi efficace au quotidien, notamment grâce au système d’exploitation WatchOS 8. L’interface apporte quelques nouveautés, comme des activités ajoutées, de la détection de démarrage et de chute en activité, du mode Concentration, du fond d’écran en mode portrait, l’app de méditation Pleine Conscience, etc. Les deux montres semblent donc se faire valoir sur le terrain de la puissance. Toutefois, la Series 6 a un sérieux avantage : elle offre une expérience globalement similaire, avec un prix bien plus bas.

Quant aux capteurs dédiés à la santé, ils ne bougent pas non plus. On retrouve toujours les mêmes capteurs, à savoir le cardiofréquencemètre, le capteur sp02 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, et l’ECG. La montre vous propose un suivi complet sur vos activités sportives au jour le jour comme la marche, la course à pied, la musculation, le yoga ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone. L’altimètre est également de la partie. Égalité totale entre l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch Series 6, donc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 6.

Quelle montre connectée choisir ?

Si l’Apple Watch possède une grande part du marché, il existe d’autres références tout aussi intéressantes et qui pourraient convenir à vos besoins, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

