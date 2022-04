Voilà un forfait mobile très avantageux : 80 Go à 8,99 €/mois même après 1 an

C'est au tour de Auchan Télécom d'être mis en avant aujourd'hui avec notamment un nouveau forfait de 80 Go en série limitée. Celui-ci est listé à 8,99 euros par mois et son prix ne bouge pas, même après un an.

S’il n’est pas l’opérateur le plus « bancable » de notre comparateur, il n’est pas rare de tomber sur d’excellents forfaits à pas cher chez Auchan Télécom. Cette fois-ci, on y retrouve un forfait de 80 Go à prix fixé à seulement 8,99 euros par mois et qui ne bouge pas son tarif même après la première année.

Que proposent les forfaits Auchan Telecom ?

Le prix (très) bas valable même après la première année

Les appels/SMS/MMS illimités

80 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

En ce moment chez Auchan Télécom, le forfait mobile de 80 Go est à seulement 8,99 euros par mois et ce prix n’est pas seulement valable la première année. Cette offre est sans engagement et est disponible jusqu’au 27 avril 2022.

Des prestations avantageuses pour le prix

Auchan Télécom fait partie de ses opérateurs ayant pour principal argument de proposer des forfaits au rapport Go-Prix défiant toute concurrence. Cette fois-ci, c’est un forfait de 80 Go à seulement 8,99 euros par mois. Son gros avantage est qu’il est disponible à ce prix pendant un temps indéterminé, ce qui fait de lui l’un des forfaits les plus avantageux du moment.. Bien sûr, il est sans engagement, vous avez la possibilité de le changer à tout moment.

L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Télécom que ce soit pour la 4G que pour les communications. Cela tombe bien, car les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Assez de données pour un usage régulier

80 Go, c’est très largement au-dessus de la consommation moyenne mensuelle en France. C’est un montant de data tout à fait suffisant pour regarder du contenu vidéo ou écouter de la musique en streaming ponctuellement. C’est également le top pour naviguer sur les réseaux sociaux sans avoir devoir se connecter à un réseau Wifi. Avec le partage de connexion, vous pouvez même en faire profiter vos proches, surtout dans les zones les moins bien servies en Fibre ou ADSL.

Auchan prévoit aussi 10 Go de données 4G à utiliser depuis la majorité des pays européens et en DOM. Attention cependant cette enveloppe n’est pas séparée du forfait de base. Dans les faits, cela ne change rien à l’utilisation, mais cela peut avoir son importance en cas de voyage fréquent, surtout pour un forfait avec une quantité limitée.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

