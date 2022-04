Xiaomi Mi TV P1 : ce petit téléviseur 32″ sous Android TV est à moins de 200 €

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir une télé d'appoint pour une autre pièce que le salon, la Xiaomi Mi TV P1 de 32 pouces est idéale. En plus de profiter d'Android TV, elle est à seulement 199 euros au lieu de 299 euros grâce à cette offre chez Cdiscount.

Parmi les innombrables marques de téléviseurs, on retrouve (encore) Xiaomi. Le géant chinois ne connait pas le même succès sur ce segment qu’avec ses smartphones, mais arrive à proposer des produits tout à fait convenables pour le prix. Son Mi TV P1 de 32 pouces vaut le détour, surtout qu’il est proposé avec Android TV et sera parfait pour les petits intérieurs ou pour une chambre. De plus, il devient encore plus intéressant aujourd’hui avec 100 euros de réduction sur son prix initial.

Le Mi TV P1 en quelques mots

Un petit téléviseur de 32 pouces réussi

Compatible avec le Dolby Digital et DTS HD

L’interface d’Android TV

Proposé à 299 euros sur le site du constructeur, le TV Xiaomi Mi TV P1 de 32 pouces est actuellement en promotion à seulement 199,90 euros chez Cdiscount.

Une petite diagonale pratique

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, il faudra passer votre chemin. Les TV de 32 pouces sont idéales pour les petits intérieurs ou les petits meubles TV. Cette Xiaomi Mi TV P1 32 ne fait donc pas exception, et aura en plus l’avantage de présenter un design plutôt sobre et minimaliste. Pour une petite diagonale de 86 centimètres, elle affiche des bordures très fines sur trois côtés, favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus. On pourra également compter sur des angles de vue à 178 degrés, pour ne rien gâcher.

Par contre pour cette gamme de prix, ne comptez pas trouver une définition Full HD ou 4K. Il faut se contenter d’une définition HD de 1 366 x 768 pixels. Évidemment, ce n’est pas la meilleure des qualités, mais elle est suffisante pour être utilisée comme télé d’appoint, que ce soit dans une chambre ou toute autre pièce que le salon. Côté son, le téléviseur embarque deux haut-parleurs de 5W et prend en charge le Dolby Audio et DTS-HD. Toutefois pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son. Quant à la connectique, on retrouve trois ports HDMI, deux ports USB et un port Ethernet.

Android TV : un OS d’une grande fluidité

Le TV de Xiaomi tourne sous Android TV 9. Un grand atout pour ce petit téléviseur qui profite ainsi du grand catalogue d’applications de Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont même préinstallées. Vous pourrez d’ailleurs retrouver des touches dédiées à Netflix et Amazon Prime Video disponibles sur la télécommande. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. Le Mi TV dispose également d’un bouton en bas de l’écran permettant de couper le microphone, sans oublier l’intégration de Chromecast pour diffuser du contenu de votre smartphone ou tablette vers votre téléviseur.

