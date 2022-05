La Nintendo Switch OLED profite d’une petite promotion durant les French Days

Dernière console de Nintendo, la Switch OLED a de quoi en séduire plus d’un avec son concept hybride et ses améliorations. Vendue seule au prix de 349 euros, elle devient moins chère à l'occasion des French Days sur Amazon, dans un pack à 327,48 euros seulement.

Même si la première version n’a pas pris une rude et continue de se vendre comme des petits pains, cette nouvelle Nintendo Switch apporte un vent de fraîcheur. Certes ce n’est pas le modèle Pro que l’on espérait, les nouveautés qu’elle se vante d’offrir sont appréciables. Pour profiter de cette console, le moment sera tout choisi puisque Amazon la propose moins chère dans un pack avec des protections.

La Nintendo Switch OLED, c’est quoi ?

Une console hybride avec un écran plus grand et de meilleure qualité

Un dock repensé avec une mémoire interne améliorée

Le grand catalogue de jeux sur le Nintendo eShop

Et la même puce Tegra X1+ que la version classique

Rarement en promotion, la Nintendo Switch OLED est généralement proposée à 349 euros. Mais Amazon la propose aujourd’hui dans un pack avec une pochette de transport et une protection d’écran pour 327,48 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la console Nintendo Switch OLED. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version peaufinée pour une meilleure expérience

Comme son nom l’indique, la nouvelle Nintendo Switch fait place à un écran OLED et abandonne le LCD de la première console. Une véritable aubaine pour profiter des contrastes infinis, et de couleurs plus vives que l’on a déjà l’habitude d’apprécier sur smartphone. La firme nippone élargit l’écran de sa console hybride : on passe de 7 pouces contre 6,2 pour la première génération, tout en conservant les mêmes dimensions. Ce gain offre une meilleure immersion en jeu, notamment grâce à la disparition des grosses bordures qui entouraient l’écran auparavant.

Des changements minimes, mais qui ont leur importance

Le dock de la console a lui aussi été modifié. En plus de son nouveau look blanc et ses bords arrondis, on retrouve à l’arrière un port Ethernet. Ben utile pour pouvoir profiter d’une meilleure connexion pour vos parties en ligne, une fois la console dans sa station d’accueil. Et pour ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table, vous serez plus que ravis d’apprendre que cette version OLED embarque une béquille bien plus solide qu’autrefois. Vous n’aurez pas peur de la déplier, le support est moins fragile puisqu’il se déploie sur toute la longueur de la console, à la façon des tablettes Microsoft Surface Pro. Cela apporte un véritable confort et permet de mieux l’ajuster pour trouver le bon angle de vue. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go.

Le même processeur que le modèle 2019

La Nintendo Switch OLED n’est donc pas le modèle Pro tant attendu. C’est donc peu surprenant que cette dernière embarque la même puce Tegra X1+ du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Malheureusement cette console hybride n’offre pas une définition en 4K, on reste finalement sur du 1080 p, et sur du 720 p sur la console en elle-même.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch OLED.

