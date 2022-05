Un code promo spécial French Days fait perdre plus de 200 € au Roborock S7

Noté 9/10 par nos soins, le Roborock S7 est un aspirateur robot que l'on recommande chaudement. Ce dernier propose un système de nettoyage efficace, car en plus d'aspirer il peut également laver les sols grâce à sa serpillère intégrée. Aujourd'hui, il tombe au prix de 444 euros contre 649 euros à sa sortie.

La marque Roborock s’est fait un nom sur le marché des aspirateurs robots. Il faut dire que le constructeur à l’avantage de proposer des appareils puissants et autonomes sans trop faire grimper le prix de la facture comparé à ses concurrents. C’est le cas du modèle S7 qui non seulement est un robot aspirateur 2 en 1 mais surtout un robot aspirateur qui possède une serpillère qui vibre pour un nettoyage en profondeur. Sur le papier il possède des arguments de poids, d’autant plus qu’il profite d’une réduction de 205 euros sur son prix pendant les French Days.

L’essentiel à retenir du Roborock S7

Capable d’aspirer et de nettoyer

Une serpillère, oui, mais qui vibre pour plus d’efficacité

Une application très complète

Environ 1h30 d’autonomie

Initialement au prix de 649 euros, le robot aspirateur Roborock S7 est affiché à 469 euros, mais grâce à ce code 25DES299 son prix tombe profite d’une réduction de 205 euros sur son prix.

Retrouvez le Roborock S7 à 444 € sur Cdiscount 25DES299

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Aspirer ou laver ? Pas besoin de choisir

Sols durs, moquettes, parquet, tapis : le Roborock S7 est impeccable sur toutes les surfaces. Bien qu’il ne dispose que d’une seule brosse à hélice, il ramasse impeccablement les éléments qu’il croise sur son chemin. Mais son véritable atout c’est bien sa serpillère, car oui ce dernier en intègre une afin de proposer un nettoyage complet. Cette dernière est dorénavant vibrante, et tourne jusqu’à 3 000 tours/minute. Cela permet au Roborock S7 de frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer et donc, de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Il sera également possible de surélever la serpillère lorsqu’il approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, par exemple un tapis. Toutefois si votre tapis est trop épais, il sera impossible pour le robot de procéder à cette action. Vous devrez donc passer par l’application afin de programmer une délimitation une zone via la cartographie.

Une cartographie très complète

En intégrant un capteur LiDAR, le Roborock S7 pourra cartographier votre domicile jusqu’à quatre étages, des données que vous pourrez ensuite consulter sur l’application (disponible sur iOS et Android). Cette application va permettre de gérer le nettoyage de votre appareil, créer des routines pour planifier un passage quotidien, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones afin que le robot ne détruise pas tout sur son passage si vous avez des câbles qui trainent par exemple. D’ailleurs, il sera même possible de contrôler via votre voix, car l’aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant. Vous allez pouvoir intégrer des routines via ces services, vous pouvez par exemple lancer un programme de nettoyage du Roborock S7 en disant « Alexa, je pars au travail ».

Moins d’endurance que prévu, mais c’est correct

Pour finir, au niveau de son autonomie, le Roborock S7 pourra fonctionner pendant 3 heures avant de tomber en rade de batterie, selon la marque. Mais c’est seulement en mode standard et donc sans utiliser la serpillère pour le lavage, un peu dommage quand on sait que l’un de ses atouts c’est bien sa serpillère. Testé par la rédaction, le robot tient plutôt environ 1h30 à 1h45 selon les surfaces et les besoins. Il faudra compter plus de 2h15 pour qu’il se recharge complètement et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 470 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 300 ml pour le réservoir d’eau.

Retrouvez le Roborock S7 à 444 € sur Cdiscount 25DES299

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7.

