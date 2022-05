Les French Days font chuter le Xiaomi Redmi Note 11 (128 Go) sous les 200 €

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau composant afin d'assurer des performances honorables. Aujourd'hui, la version 128 Go passe de 249 euros à seulement 199 euros grâce une réduction cumulée à une ODR.

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, vous connaissez probablement les Redmi Note. Cette série est connue pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. Arrivée il y a peu, le Xiaomi Redmi Note 11 prend la relève des ses prédécesseurs avec toujours une fiche technique musclée à prix contenu. Déjà abordable, voilà que la version 128 Go perd 50 euros de son prix pendant les French Days.

Qu’est ce que propose le Redmi Note 11 ?

Un bel écran AMOLED à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable couplée à la charge rapide

Lancée au prix de 249,90 euros, la version 4 + 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11 tombe à 199 euros sur le site Fnac, grâce à une remise immédiate de 20 euros cumulée à une ODR d’une valeur de 30 euros — valable jusqu’au 15 mai 2022.

Le flagship killer de l’entrée de gamme

Représentant l’entrée de gamme du constructeur, le Redmi Note 11 se montre très équilibré pour son prix. Le smartphone propose certes une face avant très classique, mais les finitions sont soignées et il dégage une certaine élégance. Si son format de 6,43 pouces peut paraître imposant, on apprécie grandement sa dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. S’ajoute à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une navigation fluide et des haut-parleurs stéréo pour profiter d’une meilleure qualité sonore lorsque vous visionnez du contenu vidéo.

Côté photo, le Note 11 se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone de Xiaomi fait donc preuve de polyvalence, mais n’est pas un champion dans le domaine de la photo. Les clichés restent corrects, mais sans briller surtout une fois la nuit tombée.

Petit prix, mais costaud

Pour fonctionner efficacement, le Redmi Note 11 est animé par la puce Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM sur ce modèle. Cette configuration ne suffira pas à faire tourner des jeux 3D gourmands, mais elle sera amplement suffisante pour faire tourner vos applications ou faire du multitâche sans problème. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison MIUI 13 basée sur Android 11 de quoi offrir une expérience plaisante et fluide.

Pour finir le téléphone embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. Le smartphone peut être ainsi utilisé pendant deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète. Il est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W afin de récupérer rapidement des pourcentages : 50 % en 30 minutes. C’est toujours mieux que certains téléphones haut de gamme qui se cantonnent par exemple à 25 W. Petit plus, ce smartphone dispose d’un port jack pour ceux qui ne sont pas passés au sans-fil. On note également la présence d’une puce NFC ainsi que d’une certification IP53 pour résister un minimum aux éclaboussures et à la poussière.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11.

