Le Relame GT Master Edition n’a jamais été aussi peu cher que pendant les French Days

Et si le Realme GT Master Edition devenait votre nouveau smartphone ? Il faut dire qu'il a les arguments techniques pour faire craquer en plus d'un prix inédit : 194 euros chez Cdiscount pendant les French Days.

Avez-vous déjà vu un flagship killer à moins de 200 euros ? Maintenant, oui ! Le Realme GT Master Edition est clairement un smartphone a envisager si l’on cherche un appareil puissant, solide et polyvalent tout en évitant de se ruiner. C’est encore plus le cas pendant ces French Days, puisqu’il est disponible avec plus de 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du GT Master Edition de Realme

Son design original recouvert de cuir végétal

Son écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Sa charge rapide Super Dart 65 W

Avec son prix de lancement à 349 euros, le Realme GT Master Edition 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 194 euros sur le site de Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299 en plus de bénéficier de l’ODR du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT Master Edition. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design particulier, mais qui a son charme

Le Realme GT Master Edition propose un design peu commun. En effet, on retrouve un dos avec une texture en cuir végétal et un relief qui rappelle celui des valises. Un visuel ce qui a le mérite d’être original et pour le moins réussi. Mais outre son look, au dos, il possède un bloc photo avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Une fois retourné, le smartphone opte pour une apparence plus commune avec un écran aux bordures fines et un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie de 32 mégapixels. À propos de l’écran, le Master Edition a le droit à une dalle AMOLED de 6,43 pouces et qui propose aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation parfaitement fluide.

D’excellentes performances pour son prix

Le GT Master Edition est équipé d’un SoC Snapdragon 778G, une puce conçue pour améliorer la partie photo des smartphones de milieu de gamme tout en continuant à proposer de bonnes performances pour le gaming. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est certes pas la plus puissante, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder à la 5G. Le système de refroidissement à chambre à vapeur permet de réduire la température tout en permettant au smartphone de fonctionner avec des performances élevées.

Côté autonomie, le constructeur propose une batterie de 4 300 mAh pour le faire tenir une journée ou même un peu plus. Tout ceci s’accompagne d’une charge rapide très efficace nommée Super Dart et qui fonctionne avec une charge de 65 W. Le GT Master Edition aura besoin d’un peu plus de 30 minutes seulement pour être rechargé complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme GT Master Edition.

