Ce SSD NVMe de 1 To pour PS5 se négocie à très bon prix à la fin des French Days

À quelques heures de la fin des French Days, Amazon propose le SSD NVMe Crucial P5 Plus avec 1 To de stockage à son meilleur prix. On le retrouve à 119,99 euros contre plus de 170 euros habituellement.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Pendant les French Days, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec plus de 50 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

Quels sont les points forts de ce SSD ?

Il propose des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un contrôleur thermique

Et d’offrir une quantité de stockage de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 172,79 euros, le SSD Crucial P5 Plus (CT1000P5PSSD8) format M.2 de 1 To profite de plus de 30 % de remise et passe ainsi à 119,99 euros sur Amazon.

Un SSD qui va booster votre PS5

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la nouvelle console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Toutefois, ce SSD à un seul défaut, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Néanmoins, il dispose d’une protection thermique adaptative.

Pour l’installer, cela va vous demander un peu d’huile de coude. D’abord veillez à mettre à jour la console, ensuite de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Avec du stockage à gogo

En plus d’apporter de meilleures performances en jeu, ce SSD va surtout vous permettre d’installer plus de jeux. Avec un stockage assez limité de 667 Go, votre PS5 arrive peut-être à saturation. Avec ce SSD de 1 To de stockage, votre stockage va pouvoir s’alléger. Vous allez pouvoir profiter d’un plus grand espace de stockage pour y installer plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

