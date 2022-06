Les AirPods Pro sont 100 € moins cher pour les soldes d’été 2022

Les AirPods Pro d'Apple sont des valeurs sûres en matière de true wireless dotés de la réduction de bruit active. Cette paire d'écouteurs haut de gamme bénéficie rarement de bonnes promotions, mais pendant les soldes, Cdiscount les propose enfin à un prix intéressant.

Après de longs mois de rumeurs, les AirPods Pro 2 devraient, selon les bruits de couloir, arriver en boutique cet automne. En attendant cette nouvelle génération des écouteurs à réduction de bruit active d’Apple, la première itération reste encore aujourd’hui, trois ans après sa sortie, l’une des meilleures paires d’écouteurs true wireless du marché. En ce moment, les AirPods Pro bénéficient même d’une très bonne promotion à l’occasion des soldes, qui viennent de débuter.

Les points essentiels des AirPods Pro

Une excellente réduction de bruit active

Une très bonne intégration dans l’écosystème Apple

Une autonomie de 24h avec le boîtier

Lancés à 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles en promotion à seulement 179 euros chez Rue du Commerce.

On les trouve aussi à 199 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

La réduction de bruit active toujours aussi excellente

En 2019, Apple a misé sur un tournant majeur : ses AirPods Pro ont été ses premiers écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active. La marque à la pomme a donc intégré des micros à l’extérieur des oreillettes pour analyser et réduire les bruits extérieurs lors de l’écoute d’un contenu audio. Résultat : le système est particulièrement efficace, d’autant plus que le design intra-auriculaire des écouteurs permis par l’embout en silicone offre déjà une très bonne première isolation passive. Si cette réduction de bruit reste moins efficace que celle proposée par Sony, par exemple, celle d’Apple figure parmi les meilleures du marché. Concrètement, tous les bruits sourds agissant comme un bourdonnement sur la longueur, à l’image d’un moteur d’avion, une route derrière votre fenêtre ou même des travaux, le bruit parasite sera totalement annihilé, ce qui ne sera parfois pas le cas pour des sons plus forts. Mais cette réduction surtout encore meilleure une fois la musique lancée dans vos oreilles.

Outre cette réduction de bruit active amplement maîtrisée, les AirPods Pro assurent aussi une bonne qualité audio. Mention spéciale pour la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos, à utiliser pour une immersion décuplée.

Une symbiose avec les produits Apple

L’autre avantage des AirPods Pro, et qui n’est pas non plus une très grande surprise, c’est leur capacité à s’intégrer parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Vous pourrez ainsi connecter vos écouteurs à un iPhone, un MacBook ou encore un iPad. La connexion sera ensuite automatiquement lorsque le boîtier sera ouvert. Activer un mode « transparence » pour écouter les bruits ambiants dans des situations qui le nécessitent, adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, basculer automatiquement vers d’autres appareils… toutes ces fonctionnalités seront très simples à effectuer depuis un appareil Apple.

Une belle endurance au quotidien

Concernant leur autonomie, les AirPods Pro s’illustrent par une belle endurance d’environ 24 heures avec le boîtier, lequel est par ailleurs compatible avec la charge sans fil via MagSafe. Assez petit pour être glissé dans une poche, vous pourrez facilement l’emporter partout avec vous, y compris quand les conditions météo ne sont pas très favorables puisque les AirPods Pro sont certifiés IPX4, donc résistants à la sueur et à la pluie. Autrement, la durée d’utilisation s’élèvera à 4h30 avant de devoir replacer les oreillettes dans leur boîtier.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet des AirPods Pro d’Apple.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.