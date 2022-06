Roborock S7 en solde : l’aspirateur robot est 230 € moins cher sur Cdiscount

Noté 9/10, le Roborock S7 est un aspirateur robot que l’on recommande régulièrement pour son système de nettoyage 2-en-1 très complet. Aujourd’hui, les soldes font chuter son prix à 419 euros contre 649 euros à sa sortie.

Loin d’être le plus haut de gamme de la marque, le Roborock S7 est loin d’être inintéressant. Il présente une fiche technique complète, qui effectue un nettoyage précis et efficace grâce à sa serpillère vibrante intégrée. Cet aspirateur robot nettoie de manière impeccable, quels que soient les éléments et poussières à ramasser. Il a d’ailleurs récolté la note de 9/10, ce qui en fait un très bon investissement surtout aujourd’hui que son prix perd 230 euros à l’occasion des soldes.

Le Roborock S7, c’est quoi ?

Un aspirateur robot capable d’aspirer et de nettoyer

Avec une serpillère qui vibre

Accompagnée d’une application très complète

Annoncé au prix de 649 euros, le Roborock S7 est disponible en promotion à 419 euros seulement sur le site Cdiscount. Et si vous êtes membres CDAV, il vous suffit d’utiliser le code promo 25DES2499CD pour obtenir le robot aspirateur à 394 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Aspirer, laver … Il sait tout faire

Le Roborock S7 brille par son efficacité. Que ce soit les sols durs, moquettes, parquets, tapis, ce modèle aspire parfaitement tous les déchets, des poussières basiques aux miettes de pain ou confettis. Il s’équipe également d’une serpillère pour un nettoyage complet qui a la particularité de vibrer (jusqu’à 3 000 tours/minute).

Elle va permettre de frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer et donc, de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Il sera également possible de surélever la serpillère lorsque le robot approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, par exemple un tapis. En revanche si votre tapis est trop épais, le robot ne sera pas en capacité de le faire. Vous devrez donc passer par l’application afin de programmer une délimitation une zone via la cartographie.

Une cartographie efficace et une autonomie correcte

La navigation s’effectue avec un télémètre laser. Couplée à une cartographie, elle se révèle particulièrement précise. Aucun recoin ne sera oublié et jusqu’à quatre étages. Pour plus d’efficacité, l’application va permettre de gérer le nettoyage de votre appareil, créer des routines pour planifier un passage quotidien, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones. D’ailleurs l’appareil gère parfaitement les obstacles sans se précipiter pour se cogner dedans. Il identifie impeccablement les tapis et vous les signale sur la carte. Libre à vous ensuite de décider ce qu’il doit faire de l’information (aspirer ou contourner). Il sera même possible de contrôler via votre voix, car l’aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant.

Quant à l’autonomie, si la marque assure 3 heures d’utilisation il s’est avéré que le robot fonctionne pendant une durée plus limitée. Lors de notre test, le robot a tenu environ 1h30 à 1h45 en utilisant la serpillère selon les surfaces et les besoins. Il faudra compter plus de 2h15 pour qu’il se recharge complètement et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 470 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 300 ml pour le réservoir d’eau.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7.

