Kobo Libra 2 : cette liseuse premium est de retour en promotion pour les soldes

Digne héritière de la Kobo Libra H20, la liseuse Kobo Libra 2 a bénéficié de quelques améliorations par rapport à la version précédente. Pendant les soldes, cette référence que l'on recommande les yeux fermés profite d'une réduction qui la fait passer de 189 euros à 169 euros à la Fnac, ainsi que chez Darty et Boulanger.

L’année dernière, Kobo, marque absorbée en 2011 par Rakuten, a lancé la liseuse Libra 2, qui succède donc à la Libra H2O. Si cette nouvelle référence haut de gamme partage plusieurs caractéristiques avec le modèle précédent, quelques ajustements ont été apportés par le constructeur pour rendre cette liseuse encore plus efficace. Côté prix, on se situe sur une gamme premium, donc mieux valait attendre la période des soldes d’été pour ne pas payer le prix fort. En ce moment, la Libra 2 bénéficie en effet d’une promotion qui la rend encore plus recommandable.

Ce qu’il faut retenir de la liseuse Kobo Libra 2

Un écran de 7 pouces e-ink en version Carta 1200 HD

Une liseuse étanche

Et enfin de l’USB-C

Lancée à 189 euros, la liseuse Kobo Libra 2 est désormais affichée à 169 euros à la Fnac, ainsi que chez Darty et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kobo Libra 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une liseuse fonctionnelle et surtout ergonomique

Pour séduire même les plus sceptiques, Kobo a misé sur un format ergonomique pour sa Libra 2, qui devient ainsi beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Cette liseuse dispose, contrairement à d’autres références sur le marché, d’une bordure plus épaisse sur le côté pour assurer une bonne prise en main. Sur cette bordure, on trouvera aussi des boutons physiques, comme sur la Libra H2O, ce qui renforce encore plus sa praticité. Quant à la lecture, vous aurez le choix entre le format portrait ou le format paysage, ce dernier étant d’autant plus pratique pour lire des PDF ou des textes plus grands.

Surtout, comme la Kobo Libra H2O, la Libra 2 est aussi étanche puisqu’elle affiche la certification IPX8. Elle pourra donc résister à une chute dans votre bain ou votre piscine à plus de 1 mètre de profondeur. Une liseuse qui a donc toute sa place dans votre valise pour vos vacances d’été.

Un écran qui rend la lecture encore plus confortable

La Kobo Libra 2 embarque une dalle tactile antireflet e-ink (en version Carta 1200 HD) d’une diagonale de 7 pouces et d’une définition de 1680 x 1264 pixels. Cet écran assure aussi une résolution de 300 pixels par pouce : concrètement, avec cette configuration, les pixels resteront invisibles, ce qui maximise encore le confort de lecture. Vous aurez tout simplement l’impression de lire comme sur du papier.

De plus, la marque a pensé au confort visuel en misant sur un rétroéclairage dynamique ComfortLight Pro, que l’on trouvait déjà sur la Libra H2O. Cette technologie se charge de faire varier la température du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante. Ainsi, si l’intensité lumineuse qui vous entoure baisse, alors la température de la liseuse virera au jaune pour limiter l’impact néfaste de la lumière bleue. Rappelons que cette dernière peut perturber l’endormissement le soir en plus d’augmenter la fatigue oculaire sur la durée. Avec cette Libra 2, lire le soir ne sera donc plus un souci. Notez aussi qu’un mode sombre, avec du texte blanc sur fond noir, sera aussi disponible.

Un gros stockage pour emmener ses ebooks avec soi

Pour sauvegarder toute votre bibliothèque, vous bénéficierez d’une capacité de stockage de 32 Go, ce qui, en théorie et selon Kobo, vous permettra de télécharger 24 000 ebooks (avec 14 formats pris en charge) ou bien 150 livres audios. Concernant ces derniers justement, la liseuse est compatible avec le Bluetooth : vous pourrez donc connecter un casque ou des écouteurs sans fil pour écouter ces audiobooks. Côté connectivité, on retrouvera aussi du Wi-Fi 802,11 b/g/n (mais pas de 4G, en revanche). Notez aussi qu’un connecteur USB-C est présent sur la liseuse pour une recharge plus rapide.

