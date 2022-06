La tablette premium Lenovo Tab P11 Pro avec écran OLED est soldée à moitié prix

Pensée pour un usage professionnel, la tablette Lenovo Tab P11 Pro se démarque non seulement par son écran OLED et sa belle puissance, mais aussi par son prix, plus abordable que d'autres tablettes Android possédant des caractéristiques similaires. Pendant les soldes, elle coûte même moins cher puisque Cdiscount la propose à 279 euros au lieu de 599 euros.

Certaines tablettes ont beau proposer des caractéristiques premium, elles parviennent à conserver un prix contenu. C’est le cas de la Lenovo Tab P11 Pro, un modèle qui offre de bonnes performances idéales pour les professionnels, mais qui a surtout l’avantage de ne pas nécessiter un budget considérable. Pendant les soldes, elle bénéficie même d’une promotion qui la rend encore plus recommandable.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P11 Pro

Un écran OLED 2K de 11,5 pouces

Un processeur Snapdragon 730G

Compatible Dolby Vision et HDR10

Lancée à 599 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Pro est désormais disponible à 279 euros sur Cdiscount. Notez qu’il s’agit d’une version chinoise qui prend en charge les mises à jour automatiques.

Une tablette qui mise sur l’OLED

À première vue, la tablette Lenovo Tab P11 Pro dispose d’une conception vraiment élégante, avec un cadre léger en alliage d’aluminium qui ne mesure que 5,8 cm d’épaisseur pour davantage de portabilité. Une praticité renforcée par son poids de seulement 485 grammes, qui facilitera grandement son transport si vous êtes amené à travailler hors de chez vous. On aura aussi droit à des bordures très fines, ce qui vous permet de bénéficier d’un ratio screen-to-body de 85 %, comme sur le modèle classique, d’ailleurs.

Mais l’autre atout de cette tablette, c’est évidemment sa dalle OLED de 11,5 pouces, qui affiche une définition 2K (2560 x 1600 pixels), soit l’assurance de profiter d’images détaillées et réalistes, en plus des contrastes infinis et des noirs profonds qu’offre l’OLED. Cet écran est par ailleurs compatible avec le Dolby Vision et le HDR10, ce qui apportera encore plus de luminosité à l’ensemble, en plus d’assurer une restitution plus fidèle des couleurs. Le tout est complété par quatre haut-parleurs signés JBL et compatibles Dolby Atmos pour un son riche et immersif, ce qui sera plutôt pratique pour regarder des films et des séries.

Un modèle performant pour les professionnels

Côté puissance, la Lenovo Tab P11 Pro embarque un processeur Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration assurera une bonne fluidité dans tous vos usages, qu’ils soient professionnels (mention spéciale pour la gestion du multitâche) ou plus orientés vers le loisir. Il vous sera aussi possible de jouer à quelques jeux peu gourmands sans ralentissement. Sachez aussi que si la tablette dispose d’un stockage de base de 128 Go, vous pourrez quand même augmenter cette capacité grâce à l’ajout d’une carte microSD jusqu’à 1 To.

En ce qui concerne son autonomie, vous ne devriez en théorie pas vous soucier de tomber en rade puisque la Lenovo Tab P11 Pro embarque une grosse batterie de 8 600 mAh. Selon la marque, la tablette pourra tenir durant 15 heures d’écoute musicale ou en lecture vidéo, et 8 heures en navigation web. Soit largement assez pour tenir une journée de travail. La recharge se fera quant à elle via USB-C, pour une charge plus rapide.

